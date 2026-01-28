คลิปนาที นักสกีสาว หวิดสิ้นชื่อ หลังเข้าใกล้ เสือดาวหิมะ เพื่อเซลฟี่ ก่อนถูกขย้ำหน้าเละ
คลิปนาทีชีวิต! นักสกีหญิง ถูก เสือดาวหิมะ กัดใบหน้าจดเลือดอาบบาดเจ็บสาหัส หลังพยายามเข้าใกล้ เพื่อหวังถ่ายเซลฟี่
เกิดเหตุสะเทือนขวัญนักสกีทั่วโลก เมื่อมีรายงานว่า เสือดาวหิมะ พุ่งเข้าจู่โจมและกัดเข้าที่ใบหน้าของ นักสกีหญิงรายหนึ่ง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา จนเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่สมควรของนักสกีรายนี้
ผู้ใช้บัญชี X @Fener34King ได้โพสต์คลิปนาทีชีวิตของ นักสกีหญิง ผู้โชคร้ายกำลังถูกช่วยเหลือให้ออกจากพื้นที่ คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพของนักท่องเที่ยวหญิงนอนแน่นิ่งอยู่บนหิมะ โดยมีเสือดาวหิมะนั่งทับอยู่บนศีรษะของเธอ พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า “หญิงสาวคนดังกล่าวเมินคำเตือนเรื่องความปลอดภัย พยายามเดินเข้าหาเสือดาวหิมะในระยะ 3 เมตร เพื่่อหวังจะหามุมถ่ายเซลฟี่” ด้วยสัญชาตญาฦณสัตว์ป่าเกิดตกใจกับการเข้าใกล้แบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้มันจู่โจมและขย้ำเข้าที่ใบหน้าของนักสกีหญิงอย่างจัง
เคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากนักสกีหญิงผู้เคราะห์ร้ายได้สวมใส่หมวกกันน็อกสกีทำให้สามารถป้องกันกะโหลกศีรษะจากคมเขี้ยวของเสือดาวหิมะได้ อีกทั้งทางครูฝึกสกีที่เห็นเหตุการณ์ได้รีบนำไม้สกีเข้าไปขับไล่เสือดาวหิมะตัวที่ก่อเหตุให้ออกห่าง
ทว่าบาดแผลที่ใบหน้าของนักสกีสาวรายนี้เป็นบาดแผลฉกรรจ์ เลือดไหลนองเต็มมือ เต็มพื้นหิมะบริเวณนั้น ซึ่งเธอได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน และอาการปลอดภัยแล้ว
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีการออกประกาศเตือนอย่างเคร่งครัดว่าห้ามลงจากรถหรือเดินตามลำพัง และห้ามเข้าใกล้เพื่อถ่ายรูปเด็ดขาด แม้เสือดาวหิมะตามธรรมชาติจะมีนิสัยขี้อาย แต่การรุกล้ำพื้นที่ในระยะประชิดย่อมเป็นการกระตุ้นให้พวกมันแสดงพฤติกรรมดุร้ายออกมาเพื่อปกป้องอาณาเขต
🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown pic.twitter.com/Zvl5x94255
— The Hakan_OTTOMAN..🇹🇷 (@Fener34King) January 26, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกือบไม่รอด นักสกีติดบนกระเช้าลอยฟ้า ลมพัดเหวี่ยงแรง หวิดร่วงกระแทกพื้น
- พบศพ 5 นักสกี บนเทือกเขาแอลป์ จนท. เร่งตามหาผู้สูญหายคนสุดท้าย
- สลดซ้ำ นักสกีเจอหิมะถล่มฝังร่างลึก 2.5 เมตร กู้ภัย 50 คนเร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์
อ้างอิงจาก : cnn, X @Fener34King
ติดตาม The Thaiger บน Google News: