เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ระบายความอัดอั้น แบกภาระงานล้นมือ ทั้งรักษาคนไข้-งานจัดซื้อจัดจ้าง ตัดพ้อระบบ สธ. ไร้ความก้าวหน้า จนท.แห่ย้ายหนี
จากกรณีที่ครูสาวรายหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตตนเอง คาดว่าเกิดจากความเครียดสะสมจากการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนความบกพร่องงานการเงิน ซึ่งมีความเสียหายมากกว่า 1 ล้านบาท โดยทางสามีของผู้เสียชีวิตได้เรียกร้องความยุติธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เปิดเผยเรื่องราวจากบุคลากรทางการแพทย์รายหนึ่ง โดยระบุว่า “จากประเด็นเรื่องครูมีอีกวิชาชีพนึงฝากเรื่องมาครับ”
“พูดได้บ้างมั้ยคะจ่า บ่นได้มั้ย ไม่เฉพาะครูค่ะ จนท.ใน รพ.สต.ที่อยู่ในกระทรวง สธ.เช่นกัน คนไข้ก็ต้องดูแล จัดซื้อจัดจ้างก็ต้องทำ งานคัดกรองเชิงรุกก็ต้องออก เยี่ยมบ้านติดเตียง แล้วทำให้คีย์งานครอบคลุมไม่ทันเป้าไม่ขึ้น โดนบี้ คะแนนประเมินไม่ขึ้น
ดูแต่ % แต่ไม่ดูภาระงาน ไม่ดูจำนวนคนไข้ที่มารับบริการ จำนวนประชากรอีก 2-3 หมื่นคนที่อยู่ในเขตที่ไม่รวมประชากรแฝง รพ.สต.ตำบลไหนมี 2 รพ.สต.ก็โชคดีไป แต่เรามีแค่ 1 รับจบทุกงาน
จนท.เท่าหยิบมือ จะจ้าเพิ่มสภาพเงินปัจจุบันก็ลงมา รพ.สต.ได้ยาก อยากได้ข้าราชการ แต่ก็ไม่มีตำแหน่งให้ ยิ่งน้องๆ แพทย์แผนไทยน่าสงสาร สู้กันมาตั้งแต่โควิดเสี่ยงเท่ากันก็ไม่คิดจะเปิดตำแหน่งบรรจุให้เค้าเลย
จนท. ถึงหนีไปมหาดไทยกันหมด แต่ที่เราทนอยู่เพราะเรายังรักพื้นที่ ห่วงประชาชน และเรารัก อสม. ที่ช่วยเหลือเราทุกทาง แต่พวกเราเริ่มท้อแล้วจริงๆ กับระบบ สธ. ที่ไม่มีความก้าวหน้า #นโยบายสวยหรูแต่คนทำคือ รพ.สต. #แต่ตำแหน่งต่างๆกับให้รพ.ก่อนเสมอ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- สามีร้องสื่อ “ครูปอ” จบชีวิตตัวเอง อ้างถูก ผอ. บีบงานทางการเงิน
- ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ อ้าง “ครูปอ” น้อยใจ-กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: