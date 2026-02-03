เริ่ม 11 ก.พ. นี้ หลายร้านขานรับนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

ข่าว

63

ดีเดย์ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดตัวนโยบาย ‘หวานปกติ = หวาน 50%’ อย่างเป็นทางการ พบ หลายบริษัทเครื่องดื่มชงขาน เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงถึงความคืบหน้า กรณีที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการปรับมาตรฐานความหวานของเครื่องดื่มชง ภายใต้แนวคิด “หวานปกติ = หวาน 50%” เพื่อชวนคนไทยลดการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม ดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่รักในระยะยาว ระบุว่า

“ภายหลังจากที่กรมอนามัยได้หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มชง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 พบว่า ภาคเอกชนมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้าร่วมแล้วรวม 7 บริษัท 9 แบรนด์ ได้แก่

  1. บริษัท บางจากรีเทล จำกัด (อินทนิล)
  2. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (คาเฟ่อเมซอน)
  3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ออลล์คาเฟ่ คัดสรร และเบลลินี่)
  4. บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด (แบล็คแคนยอน)
  5. บริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (อินเตอร์คอฟ)
  6. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (พันธุ์ไทย)
  7. บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด (ชาวดอย)

การเข้าร่วมดังกล่าวเป็น ความร่วมมือโดยสมัครใจ ซึ่งแต่ละแบรนด์สามารถดำเนินการได้ตามความพร้อมและบริบทของตนเอง”

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย

ขณะที่ทาง นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “ปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง 21 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งมากกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน การปรับมาตรฐานความหวานของเครื่องดื่มชงจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดการบริโภคน้ำตาล ลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในระยะยาว นอกจากนี้ แคมเปญดังกล่าวยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคให้แก่ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มชง และสร้างความคุ้นเคยให้ผู้บริโภครู้สึกว่า “หวานน้อยก็อร่อยได้”

นโยบายนี้เป็นการเพิ่มทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยผู้บริโภคยังสามารถเลือกลดหรือเพิ่มระดับความหวานได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้” ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันระหว่าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถขยายผลในระดับประเทศอย่างยั่งยืน

กรมอนามัยจึงได้จัดงานเปิดตัวนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารรัฐสภา โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน”

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

ด้าน ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรายใหญ่ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม และเป็นต้นแบบให้กับร้านเครื่องดื่มชงรายอื่น ๆ ต่อไป แม้ว่าบางแบรนด์จะเริ่มจากเมนูนำร่อง ขณะที่บางแบรนด์สามารถดำเนินการได้ทุกเมนู ตามความพร้อมของแต่ละแบรนด์ หลังจากการเปิดตัวนโยบายในช่วงเดือนแห่งความรัก ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนมักส่งต่อความรักให้แก่กัน

ขอให้ประชาชนติดตามแคมเปญดี ๆ จาก 9 แบรนด์ที่ส่งต่อความรักความห่วงใยผู้บริโภคในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศครั้งนี้ การดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายความร่วมมือและเพิ่มทางเลือกเครื่องดื่มที่มีความหวานเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเดินหน้าสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่าการลดความหวานเป็นการปรับเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่การลดทอนความอร่อย เพื่อร่วมกันสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว ท้ายนี้กรมอนามัยก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเครื่องดื่มชงในประเทศไทยทั้งรายใหญ่และรายย่อย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หวานปกติ…กำลังเปลี่ยนไป เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งประเทศ”

อ้างอิงจาก : กรมอนามัย

