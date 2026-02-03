ข่าว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมือง ลาออกจากตำแหน่ง
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ระบุเรื่อง “นายวิศรุต ปู่เพ็ง” ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย ลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ความว่า
“ด้วย นายวิศรุต ปู่เพ็ง ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวศศิธร กิตติธรกุล) ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่งของบุคคลดังกล่าว จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 ตามนัยมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2569
อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทีวงมหาดไทย”
