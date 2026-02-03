ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ อ้าง “ครูปอ” น้อยใจ-กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง
สพม.เชียงใหม่ เผย ผู้อำนวยการโรงเรียน อ้างว่า ครูปอ น้อยใจ หรือ กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง หลังถูกกรรมการสอบเรื่องบกพร่องหน้าที่
จากกรณีที่สามีร้องขอความยุติธรรม ให้กับครูปอ ครูสาวที่ จบชีวิตตัวเอง โดยในวันเกิดเหตุถูก ผอ.โรงเรียน เรียกไปพบ บีบงานทางการเงิน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมกับให้นิติกรเข้าสอบ ผอ.โรงเรียน
เบื้องต้น ผอ.ให้ข้อมูลว่า ครูที่เสียชีวิตถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องการบกพร่องในหน้าที่มาก่อนหน้านี้ โดยวันที่เกิดเหตุ ผอ.เรียกมาคุยความคืบหน้าเรื่องการตั้งกรรมการสอบ อาจจะกลัวความผิด หรือเกิดความน้อยใจจึงตัดสินใจแบบนั้น ส่วนที่ข้าวของครูปอที่ออกมาหน้าป้อมยามนั้น เพราะแฟนของผู้เสียชีวิตให้เก็บของออกมาเอง
ทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าได้มีคำสั่งย้าย ผอ. โรงเรียนคนดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรมต่อไป
