เตือนภัยเที่ยวญี่ปุ่น คนไทยฝากกระเป๋า กลับมาหาย ช็อกซ้ำ จนท.ปัดไม่มีวงจรปิด

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 21:27 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 16:37 น.
50
เตือนภัยเที่ยวญี่ปุ่น คนไทยฝากกระเป๋าตู้ล็อกเกอร์สถานี กลับมาหาย ช็อกซ้ำ จนท.ปัดไม่มีวงจรปิด

เตือนภัยเที่ยวญี่ปุ่น ฝากกระเป๋าตู้ล็อกเกอร์สถานี Keisei กลับมาหาย ไร้ร่องรอยทั้งที่ตู้ยังล็อก ช็อก จนท.บอกมุมอับไม่มีวงจรปิด

ทำเอากลุ่มนักท่องเที่ยวไทยงงกันตาแตก ประเทศขึ้นชื่อความซื่อสัตย์ยังมีขโมยอุกอาจ สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง” ได้โพสต์เรื่องราวเตือนภัย หลังเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ฝากกระเป๋าเดินทางไว้ในตู้ล็อกเกอร์ (Coin Locker) ที่สถานีรถไฟเคเซ (Keisei) แต่เมื่อกลับมาไขเอากระเป๋า ปรากฏว่ากระเป๋าใบหนึ่งอันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอย ทั้งที่สภาพตู้ยังล็อกอยู่ตามปกติ

ผู้เสียหายลำดับเหตุการณ์ว่า ได้นำกระเป๋าเดินทางจำนวน 2 ใบ สีดำกับสีชมพู ไปฝากไว้ในตู้ล็อกเกอร์เดียวกันเมื่อวันที่ 28 มกราคม เวลา 07.00 น. ก่อนจะออกไปท่องเที่ยว กระทั่งกลับมาไขตู้เพื่อเอากระเป๋าคืนในวันที่ 29 มกราคม เวลาประมาณ 19.00 น. (วันถัดมา) สิ่งที่พบคือ กระเป๋าใบสีดำยังวางอยู่ที่เดิม แต่กระเป๋าใบสีชมพูหายไป โดยที่สภาพตู้ภายนอกยังล็อกปกติไม่มีร่องรอยการงัดแงะแต่อย่างใด

ในกระเป๋าสีชมพูที่หายไป บรรจุทรัพย์สินมีค่าหลายรายการ รวมถึง โทรศัพท์ไอโฟน ผู้เสียหายจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด แต่ได้รับคำตอบที่น่าตกใจว่า บริเวณตู้ล็อกเกอร์ไม่มีกล้องวงจรปิด จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครขโมยไป ผู้เสียหายจึงทำได้เพียงไปแจ้งความกับตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป แอดมินเพจและชาวเน็ตได้เข้ามาวิเคราะห์สาเหตุ สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดตอนปิดตู้ เช่น ประตูปิดไม่สนิทหรือตัวล็อกไม่เข้าล็อกดีพอ ทำให้มิจฉาชีพที่คอยเดินสุ่มดึงประตูตู้ สามารถเปิดและขโมยของออกไปได้ ทั้งที่ระบบไฟหน้าตู้อาจจะแสดงสถานะว่าล็อกแล้วก็ตาม

หลังหยอดเหรียญและบิดกุญแจล็อกแล้ว ให้ลองดึงประตูตู้แรงๆ อีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าล็อกแน่นหนาจริง ถ่ายภาพหมายเลขตู้ ตำแหน่ง และเวลาที่ฝากไว้เสมอ

ควรใส่เครื่องติดตามพิกัด AirTag/GPS ไว้ในกระเป๋าเดินทางทุกใบ โดยเฉพาะใบที่ต้องฝากไว้ เพื่อให้ติดตามตำแหน่งได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

เปลี่ยนความคิด อย่าวางใจว่าญี่ปุ่นปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อน ต้องระมัดระวังทรัพย์สินของตนเองให้ดีที่สุด

