จับตา ดวงอาทิตย์ระเบิดรุนแรง ระดับ 3 พ่นรังสีถล่มโลก วิทยุดับ-ระบบสื่อสารขัดข้อง
ดวงอาทิตย์ระเบิดแรง ระดับ X8.1 รุนแรงอันดับ 3 ทำวิทยุดับ คลื่นความถี่การบิน-การเดินเรือขัดข้อง จ่อพุ่งชนสนามแม่เหล็กโลกช่วง 5 ก.พ. นี้ นักวิทย์เตือนเฝ้าระวังใกล้ชิด
รายงานล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศอวกาศ (Space Weather) ระบุว่า กัมมันตภาพสุริยะได้พุ่งทะยานสู่ระดับสูงสุด หลังจากจุดจุดดับ (Sunspot) รหัส AR4366 ซึ่งเพิ่งหมุนตัวเข้ามาปรากฏที่ด้านตะวันออกของดวงอาทิตย์ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีความกว้างมากกว่าโลกถึง 10 เท่า และมีความไม่เสถียรทางแม่เหล็กสูงมาก
ความน่ากลัวของ AR4366 ไม่ใช่แค่ขนาด แต่คือพลังทำลายล้างที่มันปลดปล่อยออกมา เมื่อคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มันได้ระเบิดพลังงานมหาศาลระดับ X-Class (ระดับสูงสุด) ออกมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความปั่นป่วนให้กับระบบสื่อสารบนโลก
เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23:44 น. (UTC) ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จุดดับ AR4366 ได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ที่สุด ปล่อยเปลวสุริยะ (Solar Flare) ระดับ X8.1 ออกมา ซึ่งถือเป็น การระเบิดที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของวัฏจักรสุริยะที่ 25 (Solar Cycle 25)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้แก่ เกิดภาวะ สัญญาณวิทยุดับ ระดับ R3 ในฝั่งโลกที่ได้รับแสงอาทิตย์, การสื่อสารคลื่นความถี่สูงของการบิน การเดินเรือ และวิทยุสมัครเล่น เกิดการขัดข้องและหยุดชะงัก โดยเฉพาะในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก ฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ของโลกถูกรบกวนอย่างหนักจากการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรง
ดวงอาทิตย์ไม่ได้ระเบิดแค่ครั้งเดียว แต่จุดดับ AR4366 ยิงพลังงานออกมาเป็นชุดเหมือนปืนกล ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยระดับ X-Class (รุนแรงสูงสุด) 5 ครั้ง และ ระดับ M-Class (รุนแรงปานกลาง) 21 ครั้ง: เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สร้างคลื่นรบกวนสม่ำเสมอ
คำถามสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งหาคำตอบคือ การระเบิดครั้งนี้ พ่นมวลสารออกมาทางโลกหรือไม่? จากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบสัญญาณ Coronal Dimming (การหรี่แสงของโคโรนา) ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามีการพ่นมวลโคโรนา (CME) ออกมาพร้อมกับการระเบิดระดับ X8.1
แบบจำลองเบื้องต้นชี้ว่า มวลสารบางส่วนจากการระเบิด อาจเดินทางมาถึงสนามแม่เหล็กโลกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ช่วงเวลาประมาณ 23:00 น. (UTC) แม้สนามแม่เหล็กโลกในขณะนี้จะยังสงบ แต่หาก CME เดินทางมาถึง อาจทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง
ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังไม่จบแค่นี้ เพราะจุดดับ AR4366 ยังคงมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก มีโอกาสเกิดเปลวสุริยะระดับ M-Class 75% และ โอกาสเกิดเปลวสุริยะระดับ X-Class ซ้ำ 25% (ภายใน 24-48 ชั่วโมงข้างหน้า)
ข้อมูลจาก : earthsky
