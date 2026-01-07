ข่าวดาราบันเทิง

อึ้งอายุจริง “บอลลูน พินทุ์สุดา” หลังร่วมเฟรม “นายกฯ หนู-เป๊ก” หน้าเด็กมาก ตำนานเน็ตไอดอล Y2K

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 16:40 น.
52
หลังร่วมเฟรม "นายกฯ หนู-เป๊ก"

อึ้งทั้งโซเชียล เปิดอายุจริง “บอลลูน พินทุ์สุดา” หลังร่วมเฟรม “นายกฯ หนู-เป๊ก” หน้าเด็กโกงอายุ ตำนานเน็ตไอดอล Y2K ฆ่าไม่ตาย

ควันหลงจากภาพไวรัลที่ทำเอาฮือฮาไปทั่วประเทศ หลัง “บอลลูน-พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์” โพสต์ภาพร่วมเฟรมครอบครัว “ชาญวีรกูล” แบบสนิทสนม จนหลายคนจับตามองความสัมพันธ์

บอลลูนโพสต์ภาพฉลองเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่เขาใหญ่ ด้วยโมเมนต์สนิทสนมกับ เป๊ก-เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน พร้อมแคปชั่นว่า “Happy new year 2026 kaa PS. เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆ ค่ะ”

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตโยงกันวุ่น เพราะหนุ่มเป๊กเพิ่งจะมีข่าวเลิกรากับอดีตแฟนสาว “เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม” ไปหมาดๆ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังคบหากันยาวนานถึง 7 ปี การปรากฏตัวของบอลลูนในโมเมนต์ครอบครัวแบบนี้ จึงกลายเป็นประเด็นร้อนว่า หรือนี่จะเป็นรักครั้งใหม่ของหนุ่มเป๊ก?

แต่ต่อมาพ่อหนู ก็เบรกหัวทิ่ม ยัน ไม่มีอะไรในกอไผ่” ยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่มีอะไร ทั้งพ่อทั้งลูก” ที่เห็นเป็นเพียงการพบปะสังสรรค์กันตามปกติในงานเลี้ยงช่วงปีใหม่ที่เขาใหญ่ ตัวท่านเองยอมรับว่าตอนแรกก็งงที่มีข่าวลือสะพัด แต่เมื่อทราบว่าทางคุณบอลลูนเป็นคนโพสต์ภาพลงโซเชียลเอง ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของงานสังสรรค์

แต่สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตอึ้งยิ่งกว่าข่าวลือ คือ “ความหน้าเด็ก” ของสาวบอลลูนที่ยังคงความเป๊ะปังเหมือนสมัยเป็นเน็ตไอดอลยุค 90 จนหลายคนต้องรีบไปค้นประวัติว่าปัจจุบันเธออายุเท่าไหร่กันแน่?

เฉลยอายุปัจจุบัน บอลลูน พินทุ์สุดา หน้าเด็กจนลืมวัย

จากการตรวจสอบประวัติพบว่า บอลลูน พินทุ์สุดา เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2526 หมายความว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ (12 ม.ค.) เธอจะมีอายุครบ 43 ปีบริบูรณ์ แล้ว

ตัวเลข 4 นําหน้าทำอะไรไม่ได้จริงๆ เพราะจากภาพล่าสุดที่เขาใหญ่ เธอยังคงความสดใส ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หุ่นแซ่บสะท้านใจ สมฉายา “เน็ตไอดอลคนแรกของเมืองไทย” ที่กาลเวลาทำร้ายไม่ได้แม้แต่น้อย

สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อาจไม่ทันยุค Y2K “บอลลูน” คือชื่อที่หนุ่มๆ ยุคนั้นต้องรู้จักทุกคน เธอคือผู้บุกเบิกคำว่าเน็ตไอดอล บนอินเตอร์เน็ต คนแรกๆ ของประเทศไทย แจ้งเกิดจากภาพลักษณ์สาวน้อยตากลมแก้มป่องสุดน่ารักที่แฝงความเซ็กซี่ขี้เล่น

บอลลูน เข้าวงการตั้งแต่อายุ 16 ปี (พ.ศ. 2542)เริ่มจากการถ่ายแบบนิตยสารวัยรุ่นชื่อดังในตำนานอย่าง “Katch” (แคตช์) และ “Manga Katch” ของค่าย Dojo City ซึ่งภาพใบหน้าจิ้มลิ้มถูกส่งต่อกันทาง Forward Mail กับเว็บบอร์ดจนกลายเป็นไวรัลทั่วประเทศ

บอลลูนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานสร้างชื่อ จากภาพยนตร์เรื่อง “สยิว” (2546) รับบทนักศึกษาสาวสุดฮอต และ “ขุนกระบี่ ผีระบาด” (2547) รวมถึงเจ้าของเพลง “ฝุ่นเกาะหัวใจ”

ปัจจุบัน แม้จะห่างหายจากงานหน้าจอไปบ้าง แต่ก็ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจเจ้าของบริษัทออร์แกไนซ์และโปรดักชั่นเฮาส์ระดับอินเตอร์ โดยเฉพาะงานแสดงพลุที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก

แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 20 ปี แต่ “บอลลูน พินทุ์สุดา” ก็พิสูจน์แล้วว่าเธอยังคงเป็นดาวค้างฟ้าที่ทั้งสวย เก่ง และหน้าเด็กตลอดกาล ไม่ว่าจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็เรียกกระแสฮือฮาได้เสมอ

ภาพจาก: balloon_balloon

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เด็กจีนวัย 17 ถูกหลอกทำงานบังหน้า โดนขังในฐานสแกมกัมพูชา

57 วินาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว! ฝรั่งพิเรนทร์กินบวบกลางเมืองภูเก็ต ปรับ 5 พัน พ่วงโทษหนักกว่าที่คิด

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบิร์นลี่ย์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

11 นาที ที่แล้ว
&quot;ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง&quot; ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ ข่าว

“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุพรรณฯ เดือด ป้ายหาเสียง พรรคส้ม โดนทำลายเละ ชาวบ้านให้กำลังใจ ไม่มีป้ายก็เลือกอยู่ดี

20 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 7 ม.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 7/1/69 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา เทียบสถิติย้อนหลัง 5 งวด

23 นาที ที่แล้ว
หลังร่วมเฟรม &quot;นายกฯ หนู-เป๊ก&quot; บันเทิง

อึ้งอายุจริง “บอลลูน พินทุ์สุดา” หลังร่วมเฟรม “นายกฯ หนู-เป๊ก” หน้าเด็กมาก ตำนานเน็ตไอดอล Y2K

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปาร์ม่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

41 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“โอ๋ ภัคจีรา” แอบเศร้า ยุคสมัยเปลี่ยน คนตั้งตาคอดูละครไทยน้อย

46 นาที ที่แล้ว
น็อต วรฤทธิ์ ยืนหยัดปกป้องสถาบันฯ แม้ตกอับไร้งาน เชื่อมีสมองสองมือไม่อดตาย ข่าว

น็อต วรฤทธิ์ ยืนหยัดปกป้องสถาบันฯ แม้ตกอับไร้งาน เชื่อมีสมองสองมือไม่อดตาย

51 นาที ที่แล้ว
เอ ศุภชัย เตรียมเปิดร้านข้าวแกง ลงทุนปลูกข้าวเอง บันเทิง

ทำถึง! เอ ศุภชัย เปิดร้านข้าวแกง ลงทุนปลูกเอง ดูแลทุกขั้นตอน การันตีความอร่อย

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“คุณน้ำตาล” จ่อบุก กระทรวงศึกษาฯ พรุ่งนี้ จี้สอบวินัย “ครูบี๋” หวั่นเรื่องเงียบ

59 นาที ที่แล้ว
ทนาย เห็นเองกับตา สภาพ &quot;ทนายตั้ม&quot; ในคุก หลังลือสะพัด ซูบผอม-จิตป่วย ข่าว

ทนาย เห็นเองกับตา สภาพ “ทนายตั้ม” ในคุก หลังลือสะพัด ซูบผอม-จิตป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของนายสิบทหารที่ถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากคบชู้กับครูบี๋ ข่าว

ปลดแล้ว “นายสิบ” ผัวทหารคบชู้ “ครูบี๋” เมียหลวงเตรียมบุกกระทรวงศึกษาฯ จี้ฟันวินัยฝ่ายหญิงต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ เผยแล้ว อากาศหนาวต่อเนื่องรับปีใหม่อีกกี่วัน ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; โชว์ท่าเย้ย นักยกน้ำหนักข้ามเพศ แซะ &quot;อิมาน เคลิฟ&quot; ไม่ใช่หญิงแท้ ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โชว์ท่าเย้ย นักยกน้ำหนักข้ามเพศ แซะ “อิมาน เคลิฟ” นักมวยโอลิมปิก ไม่ใช่หญิงแท้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว หนุ่มป่วยสมองเสื่อม อายุน้อยสุดในโลก &quot;โรคโหดร้ายกว่ามะเร็ง เพราะไม่มีโอกาสหาย&quot; ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว หนุ่มป่วยสมองเสื่อม อายุน้อยสุดในโลก “โรคโหดร้ายกว่ามะเร็ง เพราะไม่มีโอกาสหาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด ข่าว

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอินโดฯดับสลด ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย.เตือนภัย ปากกาฉีดลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่ ข่าว

อย่าหาทำ! อย.เตือนภัย ปากกาลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 16:40 น.
52
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กจีนวัย 17 ถูกหลอกทำงานบังหน้า โดนขังในฐานสแกมกัมพูชา

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

รวบแล้ว! ฝรั่งพิเรนทร์กินบวบกลางเมืองภูเก็ต ปรับ 5 พัน พ่วงโทษหนักกว่าที่คิด

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

เบิร์นลี่ย์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
&quot;ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง&quot; ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ

“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button