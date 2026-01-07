อึ้งอายุจริง “บอลลูน พินทุ์สุดา” หลังร่วมเฟรม “นายกฯ หนู-เป๊ก” หน้าเด็กมาก ตำนานเน็ตไอดอล Y2K

อึ้งทั้งโซเชียล เปิดอายุจริง “บอลลูน พินทุ์สุดา” หลังร่วมเฟรม “นายกฯ หนู-เป๊ก” หน้าเด็กโกงอายุ ตำนานเน็ตไอดอล Y2K ฆ่าไม่ตาย
ควันหลงจากภาพไวรัลที่ทำเอาฮือฮาไปทั่วประเทศ หลัง “บอลลูน-พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์” โพสต์ภาพร่วมเฟรมครอบครัว “ชาญวีรกูล” แบบสนิทสนม จนหลายคนจับตามองความสัมพันธ์
บอลลูนโพสต์ภาพฉลองเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่เขาใหญ่ ด้วยโมเมนต์สนิทสนมกับ เป๊ก-เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน พร้อมแคปชั่นว่า “Happy new year 2026 kaa PS. เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆ ค่ะ”
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตโยงกันวุ่น เพราะหนุ่มเป๊กเพิ่งจะมีข่าวเลิกรากับอดีตแฟนสาว “เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม” ไปหมาดๆ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังคบหากันยาวนานถึง 7 ปี การปรากฏตัวของบอลลูนในโมเมนต์ครอบครัวแบบนี้ จึงกลายเป็นประเด็นร้อนว่า หรือนี่จะเป็นรักครั้งใหม่ของหนุ่มเป๊ก?
แต่ต่อมาพ่อหนู ก็เบรกหัวทิ่ม ยัน ไม่มีอะไรในกอไผ่” ยืนยันหนักแน่นว่า “ไม่มีอะไร ทั้งพ่อทั้งลูก” ที่เห็นเป็นเพียงการพบปะสังสรรค์กันตามปกติในงานเลี้ยงช่วงปีใหม่ที่เขาใหญ่ ตัวท่านเองยอมรับว่าตอนแรกก็งงที่มีข่าวลือสะพัด แต่เมื่อทราบว่าทางคุณบอลลูนเป็นคนโพสต์ภาพลงโซเชียลเอง ก็ไม่ได้ติดใจอะไร เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของงานสังสรรค์
แต่สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตอึ้งยิ่งกว่าข่าวลือ คือ “ความหน้าเด็ก” ของสาวบอลลูนที่ยังคงความเป๊ะปังเหมือนสมัยเป็นเน็ตไอดอลยุค 90 จนหลายคนต้องรีบไปค้นประวัติว่าปัจจุบันเธออายุเท่าไหร่กันแน่?
เฉลยอายุปัจจุบัน บอลลูน พินทุ์สุดา หน้าเด็กจนลืมวัย
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า บอลลูน พินทุ์สุดา เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2526 หมายความว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ (12 ม.ค.) เธอจะมีอายุครบ 43 ปีบริบูรณ์ แล้ว
ตัวเลข 4 นําหน้าทำอะไรไม่ได้จริงๆ เพราะจากภาพล่าสุดที่เขาใหญ่ เธอยังคงความสดใส ผิวพรรณเปล่งปลั่ง หุ่นแซ่บสะท้านใจ สมฉายา “เน็ตไอดอลคนแรกของเมืองไทย” ที่กาลเวลาทำร้ายไม่ได้แม้แต่น้อย
สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อาจไม่ทันยุค Y2K “บอลลูน” คือชื่อที่หนุ่มๆ ยุคนั้นต้องรู้จักทุกคน เธอคือผู้บุกเบิกคำว่าเน็ตไอดอล บนอินเตอร์เน็ต คนแรกๆ ของประเทศไทย แจ้งเกิดจากภาพลักษณ์สาวน้อยตากลมแก้มป่องสุดน่ารักที่แฝงความเซ็กซี่ขี้เล่น
บอลลูน เข้าวงการตั้งแต่อายุ 16 ปี (พ.ศ. 2542)เริ่มจากการถ่ายแบบนิตยสารวัยรุ่นชื่อดังในตำนานอย่าง “Katch” (แคตช์) และ “Manga Katch” ของค่าย Dojo City ซึ่งภาพใบหน้าจิ้มลิ้มถูกส่งต่อกันทาง Forward Mail กับเว็บบอร์ดจนกลายเป็นไวรัลทั่วประเทศ
บอลลูนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานสร้างชื่อ จากภาพยนตร์เรื่อง “สยิว” (2546) รับบทนักศึกษาสาวสุดฮอต และ “ขุนกระบี่ ผีระบาด” (2547) รวมถึงเจ้าของเพลง “ฝุ่นเกาะหัวใจ”
ปัจจุบัน แม้จะห่างหายจากงานหน้าจอไปบ้าง แต่ก็ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจเจ้าของบริษัทออร์แกไนซ์และโปรดักชั่นเฮาส์ระดับอินเตอร์ โดยเฉพาะงานแสดงพลุที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก
แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 20 ปี แต่ “บอลลูน พินทุ์สุดา” ก็พิสูจน์แล้วว่าเธอยังคงเป็นดาวค้างฟ้าที่ทั้งสวย เก่ง และหน้าเด็กตลอดกาล ไม่ว่าจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็เรียกกระแสฮือฮาได้เสมอ
