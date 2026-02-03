ข่าวต่างประเทศ

จนท.ดับเพลิงมาเลฯ 8 นาย เข้าช่วยครูหนัก 350 กิโล หมดสติในห้องน้ำ

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 13:26 น.
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาเลเซีย 8 นาย เข้าช่วยครูหนัก 350 กิโล หมดสติในห้องน้ำ ใช้เวลานานกว่า 20 นาที ก่อนจะนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 8 นาย ได้เข้าช่วยเหลือครูชาวมาเลเซียวัย 40 ปี หลังจากครูคนดังกล่าวซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 350 กิโลกรัม หมดสติในบ้านพักที่กัวลา สุงไก บารู

โดยเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบครูคนดังกล่าวหมดสติในห้องน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า 20 นาทีในการนำตัวเขาออกมาจากห้องน้ำ เนื่องจากสถานที่ที่แคบและน้ำหนักเป็นเหตุให้ปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้แถลงถึงปฏิบัติการช่วยเหลือว่า ชายคนดังกล่าวมีไข้มานานกว่าสัปดาห์ รวมถึงป่วยหอบหืด นอกจากนี้เขายังมีอาการปวดและติดเชื้อที่บริเวณขา ทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนตัวได้

จากการพูดคุยกับภรรยาทำให้ทราบว่าครูคนดังกล่าวไม่อยากอาหารมาหลายวันแล้ว และยิ่งทำให้เขาอ่อนแอและเหนื่อยล้า โดยเจ้าหน้าที่ยืนกรานว่าครูคนดังกล่าวไม่ได้ล้มในห้องน้ำและตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

