เช็กด่วนก่อนจ่าย ประกันสังคม ม.39 รวนซ้ำ แจ้ง “ค้างชำระ” ทั้งที่จ่ายแล้ว
ระบบประกันสังคม ม.39 พ่นพิษ ผู้ประกันตนโวยจ่ายเงินที่เซเว่นแล้วระบบยังฟ้องค้างชำระมกราคม พนักงานเผยเจอปัญหากันเยอะ เตือนระวังยอดเรียกเก็บเบิ้ลเป็น 864 บาท สปส. ยังนิ่งไร้คำชี้แจง
เรียกว่าท็อปฟอร์มต่อเนื่องสำหรับระบบของ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) หลังจากเพิ่งมีประเด็นแอปพลิเคชันล่มไปหมาด ๆ ล่าสุด วันนี้ (3 ก.พ. 69) เฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลร้องเรียนจากลูกเพจ ซึ่งเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่เจอปัญหาชวนปวดหัวขณะกำลังจะไปจ่ายเงินสมทบ
แฉระบบมึน! จ่ายแล้วแต่ขึ้น “ค้างชำระ”
ผู้ร้องเรียนระบุว่า เมื่อวานนี้ (2 ก.พ. 69) เวลาประมาณ 21.06 น. ได้เดินทางไปชำระเงินสมทบประกันสังคมที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แต่เมื่อพนักงานคีย์ข้อมูลเข้าระบบ กลับพบความผิดปกติ โดยหน้าจอแสดงยอดที่ต้องชำระ 2 ทางเลือก คือ
- ลำดับ 1 : ชำระของเดือน มกราคม 2569 ยอด 432 บาท
- ลำดับ 2 : ชำระของเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2569 รวมยอด 864 บาท
สิ่งที่ทำให้ผู้ประกันตนรายนี้ตกใจคือ “ตนจำได้แม่นยำว่าจ่ายค่างวดเดือนมกราคมไปเรียบร้อยแล้ว” แต่ระบบกลับแจ้งว่ายังมียอดค้างชำระอยู่ และเมื่อสอบถามพนักงานเซเว่นฯ ก็ได้รับคำตอบที่น่าตกใจยิ่งกว่าว่า “มีลูกค้าเป็นแบบนี้เยอะมาก” ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจยังไม่ชำระเงิน เพราะเกรงว่าจะเกิดความซ้ำซ้อนและเงินสูญหาย พร้อมฝากเพจดังช่วยเป็นกระบอกเสียงถึงระบบที่ยังคงมีปัญหาไม่หยุดหย่อน
รู้จัก “ผู้ประกันตน ม.39” จ่ายเอง คุ้มครอง 6 กรณี
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 คือผู้ที่เคยเป็นพนักงานเอกชน (ม.33) มาก่อน และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนจะลาออกและสมัครใจส่งเงินสมทบต่อภายใน 6 เดือน โดยปัจจุบันต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท เพื่อแลกกับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่
-
เจ็บป่วย
-
คลอดบุตร
-
ทุพพลภาพ
-
เสียชีวิต
-
สงเคราะห์บุตร
-
ชราภาพ
ข้อมูลจาก : Drama-addict, สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office
