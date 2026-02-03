อีลอน มัสก์ เดือดจวก “โนแลน” หลังลือ เลือกนางเอกผิวดำ รับบท เฮเลน กรุงทรอย ใน The Odyssey

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 13:24 น.
ดราม่าสนั่น “อีลอน มัสก์” ออกโรงวิจารณ์ผู้กำกับดัง “คริสโตเฟอร์ โนแลน” กลาง X ชี้สูญเสียความน่าเชื่อถือ หลังมีกระแสข่าวลือเตรียมให้ดาราสาวผิวสีรับบทหญิงงามที่สุดในปวศ. “เฮเลนแห่งทรอย” ในหนังฟอร์มยักษ์ The Odyssey

อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีเจ้าของแพลตฟอร์ม X (อดีต Twitter) ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ผู้กำกับระดับตำนานอย่าง คริสโตเฟอร์ โนแลน อย่างดุเดือด เกี่ยวกับกระแสข่าวลือเรื่องการคัดเลือกนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องใหม่ “The Odyssey”

ชนวนเหตุของดราม่า เกิดจากมีผู้ใช้งานรายหนึ่งบน X โพสต์ข้อความวิจารณ์ข่าวลือที่ว่า ลูพิต้า นยองโอ นักแสดงสาวเจ้าของรางวัลออสการ์ อาจจะมารับบทเป็น เฮเลนแห่งทรอย (Helen of Troy) โดยผู้ใช้รายนั้นแย้งว่า ตามบทประพันธ์ดั้งเดิมของโฮเมอร์ เฮเลนเป็นหญิงสาวที่มี “ผิวขาว ผมบลอนด์” มีความงามเลิศเลอจนเป็นชนวนให้บุรุษก่อสงครามแย่งชิง หากข่าวลือนี้เป็นจริง จะถือเป็นการดูถูกผู้ประพันธ์อย่างมาก

อีลอน มัสก์ ได้เข้ามาตอบกลับโพสต์ดังกล่าวสั้นๆ แต่เจ็บแสบว่า “คริส โนแลน ได้สูญเสียความซื่อสัตย์/ความน่าเชื่อถือไปแล้ว” (Chris Nolan has lost his integrity)

ความจริงคือ บทบาทยังไม่ยืนยัน

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรายงานยืนยันว่า ลูพิต้า นยองโอ ได้เข้าร่วมทีมนักแสดงของโปรเจกต์นี้จริงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเปิดเผยหรือยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเธอจะได้รับบทใดในเรื่อง กระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงการคาดเดาจากข่าวลือเท่านั้น

สำหรับ The Odyssey เป็นภาพยนตร์ดัดแปลงจากมหากาพย์กรีกโบราณ เล่าเรื่องราวการเดินทางกลับบ้านอันยาวนานนับทศวรรษของ โอดิสเซียส รับบทโดย แมตต์ เดมอน หลังจบสงครามกรุงทรอย มีกำหนดฉายในระบบ IMAX วันที่ 17 กรกฎาคม นี้ พร้อมทัพนักแสดงแถวหน้าคับคั่ง อาทิ ทอม ฮอลแลนด์, แอนน์ แฮทธาเวย์, เซนดายา, โรเบิร์ต แพตทินสัน และชาร์ลิซ เธอรอน

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 13:24 น.
