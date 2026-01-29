ข่าวดาราบันเทิง

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยิ้มแก้มปริ อวดโฉมลูกคนแรก น่ารักน่าชังมาก เผยโมเมนต์สุดซึ้ง

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 11:29 น.
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยินดี เจนนี่ คลอดลูกคนแรกแล้ว

อเล็กซ์ เรนเดลล์ แฮปปี้สุดขีด ภรรยาสาว ‘เจนนี่’ คลอดลูกคนแรกแล้ว เผยภาพครอบครัวสุดอบอุ่น หน้าตาหนูน้อยน่ารักน่าชัง หลังวิวาห์หวานปีก่อน แฟนคลับร่วมยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

ถือเป็นข่าวดีรับต้นปีที่สร้างรอยยิ้มให้แฟน ๆ ของ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ล่าสุด เจ้าตัวเลื่อนสถานะเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้ว หลังจากที่ภรรยาสาวนอกวงการ ‘เจนนี่’ ได้ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยออกมาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนพ้อง

ข่าวดีนี้ได้รับการเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมบัญชี dr.panadda ที่ได้โพสต์ภาพแห่งความประทับใจ เผยให้เห็นวินาทีแรกของครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก โดยทั้งอเล็กซ์และเจนนี่ต่างมีรอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความสุข พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “สมาชิกใหม่ 28 มกราคม 2569”

งานนี้ทำเอาแฟน ๆ ที่เห็นภาพต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หนูน้อยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู จมูกโด่งมาแต่ไกล ฉายแววหน้าตาดีตามรอยคุณพ่อคุณแม่แน่นอน

สำหรับ อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ เจนนี่ คบหาดูใจกันมายาวนานถึง 7 ปี ก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ โดยฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ เลคหลุยส์ ประเทศแคนาดา เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และคนรักก็ชื่นชอบมาก ต่อมาทั้งคู่เข้าพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567 กระทั่งจูงมือเข้าประตูวิวาห์อย่างอบอุ่นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่ออเล็กซ์และคุณแม่เจนนี่มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ เจนนี่ -2
ภาพจาก Instagram : alexrendell
อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ เจนนี่
ภาพจาก Instagram : alexrendell

