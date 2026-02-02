ช็อก นักร้องสาว The Voice “งูเห่า” กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม
ช็อกวงการ นักร้องสาวดาวรุ่ง The Voice ไนจีเรีย ถูก “งูเห่า” กัดดับคาห้องนอน เพื่อนแฉนาทีชีวิต รพ.ขาดยาแก้พิษ
สำนักข่าวไนจีเรีย รายงาน Ifunanya Nwangene นักร้องสาวดาวรุ่งวัย 26 ปี อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ The Voice Nigeria เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังจากถูกงูพิษกัดภายในอพาร์ตเมนต์ของเธอเองในกรุงอาบูจา
เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า เหตุสลดเกิดขึ้นขณะที่ Ifunanya กำลังนอนหลับอยู่ เธอถูกงูกัดจนสะดุ้งตื่น โดยภายหลังตรวจพบงูภายในที่พักของเธอถึง 2 ตัว
คลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่จับงูออกมา ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนในบริเวณนั้นว่า “มันคืองูเห่า!”
ดราม่าโรงพยาบาล ยาไม่พอ vs รักษาเต็มที่
ควมตายของนักร้องดังทำให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ระบบสาธารณสุขของไนจีเรีย เพราะเพื่อนผู้ตายเผยว่า ในช่วงแรกได้พาเธอไปคลินิกใกล้เคียงแต่ไม่มีเซรุ่มแก้พิษงู จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลอีกแห่ง เพื่อนเล่าว่า โรงพยาบาลมีเซรุ่มที่จำเป็นเพียงบางส่วน เขาจึงต้องรีบขับรถออกไปตระเวนหาซื้อยาเอง แต่เมื่อกลับมาถึงก็สายเกินไป เธอได้เสียชีวิตลงแล้ว
อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาล Federal Medical Centre, Jabi ได้ออกแถลงการณ์โต้แย้ง ยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้การรักษาทันทีและเหมาะสม รวมถึงการให้เซรุ่มแก้พิษงูรวมแล้ว แต่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ประวัติ Ifunanya Nwangene เป็นที่จดจำจากความสามารถในการร้องเพลงที่หลากหลาย ผสมผสานทั้งแจ๊ส, โอเปร่า และโซล เธอสร้างชื่อจากการประกวด The Voice Nigeria ในปี 2021 นอกจากจะเป็นนักร้องที่กำลังเตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในปีนี้แล้ว เธอยังมีอาชีพเป็นสถาปนิกอีกด้วย
กรณีนี้ถือเป็นการตอกย้ำปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขในไนจีเรีย ตามหลังข่าวการเสียชีวิตของบุตรชายนักเขียนชื่อดังเมื่อไม่นานมานี้ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าในแอฟริกามีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาจากงูกัดสูงถึง 435,000 – 580,000 รายต่อปี
