ช็อก นักร้องสาว The Voice “งูเห่า” กัดคาห้องนอน เพื่อนโวย ตายเพราะ รพ.ไม่มีเซรุ่ม

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 16:52 น.
ช็อกวงการ นักร้องสาวดาวรุ่ง The Voice ไนจีเรีย ถูก “งูเห่า” กัดดับคาห้องนอน เพื่อนแฉนาทีชีวิต รพ.ขาดยาแก้พิษ

สำนักข่าวไนจีเรีย รายงาน Ifunanya Nwangene นักร้องสาวดาวรุ่งวัย 26 ปี อดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ The Voice Nigeria เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังจากถูกงูพิษกัดภายในอพาร์ตเมนต์ของเธอเองในกรุงอาบูจา

เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า เหตุสลดเกิดขึ้นขณะที่ Ifunanya กำลังนอนหลับอยู่ เธอถูกงูกัดจนสะดุ้งตื่น โดยภายหลังตรวจพบงูภายในที่พักของเธอถึง 2 ตัว

คลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่จับงูออกมา ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนในบริเวณนั้นว่า “มันคืองูเห่า!”

ดราม่าโรงพยาบาล ยาไม่พอ vs รักษาเต็มที่

ควมตายของนักร้องดังทำให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ระบบสาธารณสุขของไนจีเรีย เพราะเพื่อนผู้ตายเผยว่า ในช่วงแรกได้พาเธอไปคลินิกใกล้เคียงแต่ไม่มีเซรุ่มแก้พิษงู จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลอีกแห่ง เพื่อนเล่าว่า โรงพยาบาลมีเซรุ่มที่จำเป็นเพียงบางส่วน เขาจึงต้องรีบขับรถออกไปตระเวนหาซื้อยาเอง แต่เมื่อกลับมาถึงก็สายเกินไป เธอได้เสียชีวิตลงแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาล Federal Medical Centre, Jabi ได้ออกแถลงการณ์โต้แย้ง ยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้การรักษาทันทีและเหมาะสม รวมถึงการให้เซรุ่มแก้พิษงูรวมแล้ว แต่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

ประวัติ Ifunanya Nwangene เป็นที่จดจำจากความสามารถในการร้องเพลงที่หลากหลาย ผสมผสานทั้งแจ๊ส, โอเปร่า และโซล เธอสร้างชื่อจากการประกวด The Voice Nigeria ในปี 2021 นอกจากจะเป็นนักร้องที่กำลังเตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในปีนี้แล้ว เธอยังมีอาชีพเป็นสถาปนิกอีกด้วย

กรณีนี้ถือเป็นการตอกย้ำปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขในไนจีเรีย ตามหลังข่าวการเสียชีวิตของบุตรชายนักเขียนชื่อดังเมื่อไม่นานมานี้ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าในแอฟริกามีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาจากงูกัดสูงถึง 435,000 – 580,000 รายต่อปี

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

