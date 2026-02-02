ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ราคาทองคำประจำวันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ว่าตลาดทองคำเปิดการซื้อขายด้วยความผันผวนอย่างหนัก ล่าสุดเมื่อเวลา 10.16 น. สมาคมค้าทองคำได้ประกาศปรับราคาครั้งที่ 3 ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงถึง 2,250 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้
ราคาทองวันนี้ ครั้งที่ 3 ประจำวันที่ 2 ก.พ. 2569
-
ทองคำแท่ง 96.5%
-
รับซื้อ: 71,750.00 บาท
-
ขายออก: 71,950.00 บาท
-
-
ทองรูปพรรณ 96.5%
-
รับซื้อ: 70,312.08 บาท
-
ขายออก: 72,750.00 บาท
-
ทั้งนี้ การปรับลดลงกว่า 2,000 บาทภายในวันเดียว ถือเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงมาก นักลงทุนและประชาชนที่สนใจซื้อขายทองคำควรติดตามสถานการณ์จากสมาคมค้าทองคำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน เนื่องจากราคายังมีโอกาสผันผวนได้อีก
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า วันนี้ 2 ก.พ. 69 ราคาทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนมากผิดปกติ ค่าเงินห่างกับราคาทองในไทย 200-300 บาท ต่อบาททองคำ ส่งผลให้ขณะนี้ทางสมาคมยังไม่มีการเปิดตลาดซื้อขาย และอยู่ระหว่างการประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้
ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาไทย ทอง Spot ร่วงหนัก 150 ดอลล์ หรือ 3.09% ลงมาอยู่ที่ระดับ 4,714 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
