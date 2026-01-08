ข่าวต่างประเทศ

ยูทูบเบอร์เผย รัฐบาลกัมพูชาพยายามปิดปาก โพสต์คลิปถูกรัสเซียทำร้ายกลางนครวัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 07:43 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 07:43 น.
166

อดัม หรือ Country Collectors เผยรัฐบาลกัมพูชาพยายามปิดปาก หลังโพสต์คลิปถูกรัสเซียทำร้ายกลางนครวัด ซัดระบบรัฐบาลเขมรล้มเหลว

จากกรณีที่ อดัม เจ้าของช่องยูทูบ “Country Collectors“ ได้เผยแพร่วิดีโอเล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญระหว่างการเดินทางไปเที่ยวนครวัด ประเทศกัมพูชา ก่อนที่เขาจะถูกชายรัสเซียทำร้ายร่างกาย หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันเรื่องการแซงคิว จนถูกทำร้ายร่างกาย ส่งผลให้ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวต้องต่อสู้กลับ

ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวเล่าอีกว่าถูกตำรวจปฏิบัติราวกับเป็นอาชญากร มีตำรวจคุมตัวเขาไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าจะหลบหนี เมื่อถึงสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดี กลับได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า “หากต้องการแจ้งความ ทั้งสองฝ่าย (รวมถึงผู้เสียหาย) จะต้องติดคุก 3 ปี” โดยอ้างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า แม้พวกเขาจะถูกเริ่มก่อน แต่เนื่องจากมีการสู้กลับ จึงถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทในวัด หากเรื่องถึงศาลจะต้องใช้เวลานานและต้องถูกควบคุมตัวทันที จนทำให้เขาทำคลิปดังกล่าวมาเล่าถึงความอัดอั้นตันใจนั้น

ล่าสุดทางเจ้าของช่อง Country Collectors ออกมาอัปเดตว่า ทางรัฐบาลเขมรพยายามจะปิดปากเรื่องนี้ พร้อมระบุว่า “รัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อปิดปากเรื่องนี้ ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องนี้จะบานปลายขนาดนี้

หลังจากที่ฉันแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการถูกทำร้ายที่นครวัด หน่วยงาน APSARA แห่งชาติได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวิดีโอของฉัน—รวมถึงเอกสารที่ขอให้ประชาชนหยุดแชร์วิดีโอนั้น

ลองคิดดูสักครู่ ฉันจะบอกว่ามันน่าตกใจ แต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมาย แทนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความหละหลวมด้านความปลอดภัยในสถานที่ หรือวิธีที่ตำรวจจัดการกับสถานการณ์หลังจากนั้น กลับกลายเป็นว่าพวกเขาพยายามปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ ลดทอนความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้น และปิดกั้นการพูดคุยโดยสิ้นเชิง

เอกสารเหล่านั้นอธิบายเหตุการณ์ว่าเป็น “ข้อพิพาทส่วนตัว” อ้างว่าได้รับการแก้ไขในวันเดียวกัน และแนะนำว่าเจ้าหน้าที่จัดการทุกอย่างอย่างเหมาะสม นั่นไม่ได้สะท้อนถึงประสบการณ์จริงของเราเลย

สิ่งที่รบกวนจิตใจฉันมากที่สุดไม่ใช่คำวิจารณ์—แต่เป็นความคิดที่ว่าบุคคลที่แชร์ประสบการณ์จริงที่มีหลักฐานบันทึกไว้ กลับไม่ได้รับการตอบสนองด้วยความรับผิดชอบหรือความโปร่งใส แต่กลับถูกกดดันจากทางการให้เงียบ

ฉันได้ชี้แจงอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วว่า:

• นี่ไม่ใช่การโจมตีประชาชนชาวกัมพูชา

• ฉันได้พบกับชาวบ้านที่ใจดีและให้ความเคารพมากมาย

• นี่เป็นเพียงเหตุการณ์เดียว ความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัย และการตอบสนองที่น่ากังวลอย่างยิ่งหลังจากนั้น

การพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่สบายใจไม่ใช่การไม่เคารพ การปิดปากต่างหากที่เป็นการไม่เคารพ นี่คือเอกสารที่ออกให้ ฉันแบ่งปันเพื่อให้ผู้คนได้เห็นด้วยตนเองและตัดสินใจว่าพวกเขาคิดอย่างไร

สำหรับผู้ที่โจมตีฉัน—ทั้งชาวต่างชาติและชาวกัมพูชา—นี่คือส่วนที่คุณมองข้ามไป: ข้อความของวิดีโอนี้เกี่ยวกับคุณ มันเกี่ยวกับว่าผู้คนหันหลังให้เร็วแค่ไหน ความเห็นอกเห็นใจหายไปได้ง่ายแค่ไหน บ่อยครั้งที่สัญชาตญาณคือการปกป้องระบบแทนที่จะเป็นผู้คน และง่ายกว่ามากที่จะเมินเฉยเมื่อสิ่งต่างๆ เลวร้ายหรือผิดพลาด มากกว่าที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง

คำถามที่แท้จริงที่ฉันถามในวิดีโอนั้นไม่ใช่ “ใครถูกใครผิด?” แต่คือ: คนดีๆ หายไปไหนหมด? ฉันยืนยันในประสบการณ์ของฉัน ฉันยืนยันในการเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมา ฉันยืนยันในผู้คนที่กล้าหาญที่จะออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมา และฉันยืนยันในการพูดความจริง แม้ว่ามันจะทำให้ผู้มีอำนาจรู้สึกไม่สบายใจจนอยากจะปิดปากมันก็ตาม

ฉันรู้สึกเห็นใจประชาชนชาวกัมพูชาที่ดีที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อสถานการณ์เช่นนี้ ความหวาดกลัวที่ไม่ได้เกิดจากประชาชนทั่วไป แต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบราชการและการขาดความรับผิดชอบ และแม้แต่คนที่โจมตีฉัน เสียงโกรธเกรี้ยวในความคิดเห็น ก็สมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าการใช้ชีวิตภายใต้ระบบที่สอนให้เงียบงัน ข่มขู่ และไม่แยแส แทนที่จะปกป้องและให้ความยุติธรรม”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

