ชาวบ้านเศร้า ไฟไหม้วอด “วัดม่อนปู่ยักษ์” กุฏิไม้โบราณ 100 ปี เหลือแต่ซาก
ไฟไหม้ “วัดม่อนปู่ยักษ์”กุฏิไม้โบราณ 100 ปี เสียหายหนัก ชาวบ้านผวาได้ยินเสียงระเบิดก่อนไฟลุกท่วม เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุ
2 ก.พ. 69 เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน วัดม่อนปู่ยักษ์ หรือวัดม่อนสัณฐาน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เปลวไฟโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นได้จากระยะไกล จุดเกิดเหตุเป็นกุฏิไม้โบราณอายุนับร้อยปี สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่และสั่งระดมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลตำบลต้นธงชัย เทศบาลเมืองพิชัย มณฑลทหารบกที่ 32 (มทบ.32) และกู้ภัยสว่างนครลำปาง และสมาคมกู้ภัยลำปาง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดกับวัด โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้สำเร็จ และเปลวไฟไม่ได้ลุกลามสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนชาวบ้าน แต่ทว่ากุฏิไม้โบราณได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ชาวบ้านที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ติดกับวัด เล่าว่า ช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ขณะกำลังนอนหลับ ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดมาจากภายในกุฏิ เมื่อออกมาดูพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากวิหาร จึงรีบตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้ช่วยกันโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากกุฏิเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วไม่สามารถควบคุมได้
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัดม่อนปู่ยักษ์เป็นวัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมศิลปะพม่าอันทรงคุณค่า และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของลำปาง ขณะเกิดเหตุเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระรูปเดียวของวัด ติดกิจนิมนต์ปฏิบัติศาสนกิจที่อำเภอเถิน และกำลังรีบเดินทางกลับมายังวัดทันทีที่ทราบข่าว
