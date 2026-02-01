ข่าว

หัวใจพ่อสลาย! แจ้งจับ 5 นร. รุมตบตีลูกวัย 13 บังคับแก้ผ้าถ่ายคลิปประจานว่อนเน็ต

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 10:36 น.
5 นักเรียนหญิงชุมพร

ลวงเคลียร์ปมรักวัยใสแต่กลับรุมยำพ่วงอนาจารหน้ากล้อง พ่อสุดทนคลิปหลุดทำลายอนาคตลูก ตร.เตรียมแจ้ง 3 ข้อหาหนักพ่วง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

เรื่องนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักขนาดที่ว่า ล่าสุด ! นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้สั่งการด่วนให้ศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานความคืบหน้าอย่างเร่งด่วน เพื่อวางมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา

หลังจากเมื่อ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา นายเอ (นามสมมติ) พาลูกสาววัย 13 ปี เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนหญิงโรงเรียนเดียวกันรวม 5 คน หลังถูกรุมทำร้ายและถูกบังคับให้แก้ผ้าถ่ายคลิปประจานจนว่อนโลกโซเชียล เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 24 ม.ค.2569 โดยลูกสาวถูกกลุ่มคู่กรณีนัดไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัว แต่กลับถูกรุมทำร้ายและถ่ายคลิปไว้

ตอนแรกผู้ปกครองเหยื่อยอมจบเรื่องเพื่อเห็นแก่ทางโรงเรียนและอนาคตของเด็ก โดยมีเงื่อนไข “ห้ามเผยแพร่คลิป” แต่สุดท้ายสัญญาถูกฉีกทิ้ง เมื่อคลิปดังกล่าวถูกแชร์ว่อนเน็ต ซึ่งในคลิปปรากฏภาพการถูกบังคับให้แก้ผ้าต่อหน้ากล้อง ยิ่งซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้เสียหายจนผู้เป็นพ่อประกาศ “ไม่ยอมความ”

ด้าน พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ ระบุว่าได้ส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายและเตรียมประสานทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำ โดยเบื้องต้นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้าข่ายความผิด 3 ข้อหา ประกอบด้วย

  • ร่วมกันทำร้ายร่างกาย
  • ความผิดฐานอนาจาร (จากการบังคับแก้ผ้าถ่ายคลิป)
  • พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ (นำภาพลามกหรือภาพที่ทำให้ผู้อื่นอับอายเข้าสู่ระบบ)

“ผมเปิดดูแล้วหัวใจสลาย เพราะในคลิปไม่ได้มีแค่การตบตี แต่ลูกสาวผมถูกบังคับให้แก้ผ้าต่อหน้ากล้องด้วย เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีกันเกินไป ครั้งนี้ผมจะไม่ยอมความอีกแล้ว จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด” หัวอกพ่อของเหยื่อทิ้งท้าย.

ข้อมูลจาก : พีพีทีวี

ภาพจาก @pptvhd36
ภาพจาก @pptvhd36

