น้ำตาซึม! นุ่น รมิดา เปิดใจนาทีวิกฤต ICU ขอบคุณบุคคลนี้ ยกเป็นเสียงแห่งความหวัง
นุ่น รมิดา โพสต์ซึ้งขอบคุณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ดูแลไม่ห่างตลอด 4 วัน-เป็นเพื่อนคุย ยกเป็น ‘เสียงแห่งความหวัง’ ในยามวิกฤต เผยนาทีประทับใจเสียงดีใจที่ไข้ลดช่วยชุบชูจิตใจ
หลังจากที่ นุ่น รมิดา และ หลุยส์ สก๊อต ออกมาแจ้งข่าวเศร้าการจากไปของลูกสาวในท้อง อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ เนื่องจากภาวะมดลูกแตก ทำให้หลาย ๆ คนออกมาแสดงความเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของแพทย์ผู้ดูแลครรภ์ จนเธอและสามีต้องออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ตั้งคําถาม และไม่หาคนผิด เพราะมันเป็นอุบัติเหตุ ซึ่งคำพูดของหลายคนบั่นทอนความรู้สึกของของตนและแพทย์เป็นอย่างมาก ฉะนั้นขอพื้นที่ให้ทั้งสองได้หายใจและก้าวต่อไป พร้อมทิ้งท้ายรับความรู้เรื่องมดลูกแตกจากแพทย์โดยตรง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ล่าสุด นุ่น รมิดา ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรม noonrami ฝากข้อความถึงกลุ่มบุคคลที่อยากขอบคุณคือ พยาบาลห้อง ICU โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ที่ดูแลเธออย่างดีตลอด 4 ที่ทำการรักษา คอยเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า และเป็นเพื่อนคุยในช่วงเวลานั้น
“มีคนอีกกลุ่มที่นุ่นยังไม่ได้มีโอกาสขอบคุณ มีเพียงเอาขนมเล็กๆน้อยๆไปฝากไว้ ก็คือ ‘พี่ ๆ น้อง ๆ พยาบาลห้อง ICU’ จำได้ตอนรู้สึกตัว มีคนเข้ามาคอยเช็คไข้เช็คความดันตลอดเวลา วันนึงมีเสียง เสียงนึงพูดดังขึ้นว่า ‘เย้!!ไข้ลดแล้วเหลือ 36 แล้ว’ และก็เดินออกไปแบบเงียบ ๆ ตอนนั้นไม่เข้าใจรู้เพียงแค่ว่าทำไมเขาดีใจจังและก็หลับไป หลังออก ICU ถึงรู้ว่า ถ้าไข้ลดทุกอย่างจะดีขึ้นมาก และทุกวันนี้ยังจำเสียงนั้นได้ดีขึ้นใจเหมือนเป็นเสียงแห่ง ‘ความหวัง’
ขอบคุณพยาบาลทุก ๆ คนที่ดูแลนุ่นตลอด 4 วันเต็ม ๆ ที่ผ่านมา คอยเช็ดตัว เปลี่ยนผ้า หวีผม เป็นเพื่อนคุย แทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตแล้วตอนนั้น #Thankyou #ICUสมิติเวชสุขุมวิท #พยาบาล #อยากให้พี่ ๆ แวะมาอ่านนะ”
