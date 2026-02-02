โอ๋ ภัคจีรา ปล่อยโฮ เบียร์ สรณัฐ คุกเข่าขอแต่งงาน เซย์เยสทั้งน้ำตา เพื่อนซี้แห่ยินดี

คลิปนาที โอ๋ ภัคจีรา เซย์เยสทั้งน้ำตาถูกแฟนหนุ่ม ‘เบียร์ สรณัฐ’ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าแต่งงาน แก๊งเพื่อนซี้ หนิง-เมย์-ฮาน่า ร่วมเป็นสักขีพยานสุดอบอุ่น
วงการบันเทิงไทยได้เฮลั่นต้อนรับเดือนความรัก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา แฟน ๆ ของพิธีกรและนักแสดงสาวอารมณ์ดี โอ๋ ภัคจีรา เผยโมเมนต์แฟนหนุ่มรุ่นน้อง เบียร์ สรณัฐ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกบนยอดตึกสูงเสียดฟ้า
โมเมนต์สุดอบอุ่นเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายได้เตรียมการนัดแนะกับกลุ่มเพื่อนสนิทเพื่อเนรมิตฉากขอแต่งงานในฝัน ทันทีที่เบียร์ สรณัฐคุกเข่าลงพร้อมแหวนเพชรเม็ดงาม สาวโอ๋ ภัคจีรา ในชุดเดรสลูกไม้สีขาวสวมเวลเจ้าสาว ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ปล่อยโฮออกมาด้วยความตื้นตันใจ ก่อนจะพยักหน้าตอบตกลง ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงกรี๊ดแสดงความยินดีจากเพื่อนพ้องที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน
งานนี้ไม่ได้มีแค่ว่าที่บ่าวสาวที่เสียน้ำตา เพราะเหล่าเพื่อนซี้คนดังที่มาร่วมปฏิบัติการรักครั้งนี้ ต่างก็ซาบซึ้งและดีใจไปกับเพื่อนรัก ต่างพากันโพสต์ข้อความอวยพรผ่านโซเชียลมีเดียอย่างล้นหลาม
ล่าสุด ฮาน่า ทัศนาวลัย โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมแคปชั่นยืนยันสถานะใหม่ของเพื่อนซี้ว่า “Today she said yes, and a beautiful bride she’ll soon be สวยผอม พร้อมเป็นเจ้าสาว”
ขณะที่ หนิง ปณิตา เผยความในใจสุดซึ้งว่า “พวกเรารักพี่โอ๋ และดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้ ความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ พวกเราจะเป็นกำลังใจอยู่ข้าง ๆ ขอให้ทุกวันต่อจากนี้เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และเสียงหัวเราะนะ” และ “Surprise จากที่พวกเราจะเลี้ยงวันเกิดให้เป็น ไม่โสดแล้วนะคะ ดีใจด้วยที่สุดนะคะพี่ที่รัก @ohpak @bier_s (สรนัฐเลิกงานเคลียร์กัน) 5555”
ส่วน เมย์ เฟื่องอารมณ์ ยอมรับว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู่ เผยความในใจว่า “ดีใจด้วยนะเพื่อน พวกเพื่อนๆพร้อมว่าที่เจ้าบ่าวร่วมกันเซอร์ไพร์ส ชั้นว่าจะไม่ซึ้งแต่..น้ำตาแตกว่ะ ..เพื่อนชั้นจะเป็นเจ้าสาวแย้วววว”
