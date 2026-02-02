ข่าวการเมือง

เปิดแผลใหม่ “ประกันสังคม” ทุ่ม 84.5 ล้าน ซื้อที่ดินเมืองชลฯ ปล่อยร้างเป็นปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 09:35 น.
สหัสวัต คุ้ยลึกโครงการซื้อที่ดิน 5 ไร่ ย่านบ้านสวน พบพิรุธจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง-TOR ล่องหนจากเว็บ จี้สำนักงานประกันสังคมเคลียร์ปมเงินทอน หลังพบที่ดินอยู่ในหลืบ รถสวนกันยังลำบาก แต่ควักเงินกองทุนจ่ายเกือบเต็มราคากลาง

เป็นแผลสดๆ ที่กำลังเขย่าความเชื่อมั่นของสมาชิกกองทุนประกันสังคมอีกครั้ง เมื่อ นายสหัสวัต คุ้มคง พรรคประชาชน ออกมาอ้างว่าได้รับข้อมูลภายในและลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี แห่งใหม่ ซึ่งพบข้อพิรุธหลายประการที่ส่อถึงความไม่โปร่งใส

ภาพ @Facebook

เจาะงบประมาณ – ราคาประเมิน 24 ล้าน แต่ซื้อจริง 84.5 ล้าน?

นายสหัสวัตระบุโดยอ้างจากการสืบค้นข้อมูลโครงการเลขที่ 67089559825 พบว่า มีการอนุมัติโครงการในช่วงปลายปี 2566 ก่อนที่บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จากการเลือกตั้งจะเข้าปฏิบัติหน้าที่

โดยมีรายละเอียดงบประมาณที่น่าตกใจ ดังนี้

  • ราคากลาง: ตั้งไว้ที่ 88,000,000 บาท
  • ราคาซื้อขายจริง: 84,500,000 บาท (ต่ำกว่าราคากลางเพียง 3.98%)

 

แฟ้มภาพ

เมื่อตรวจสอบราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ของที่ดินทั้ง 5 แปลง (รวมประมาณ 5 ไร่ 1 งาน) พบว่า มีมูลค่ารวมกันเพียง 24 ล้านบาท แต่กลับมีการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินหลายเท่าตัว

นายสหัสวัตระบุว่า ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ใน “ซอกหลืบ” โซนบ้านสวน ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลวงในที่ระบุว่าสเปคเดิมต้องอยู่ติดถนนใหญ่เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงได้ง่าย แต่การจัดซื้อจริงกลับทำในพื้นที่ที่ถนนคับแคบ รถสวนกันลำบาก นอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้วิธี “จัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง” แทนการประมูลทั่วไป ซึ่งขัดต่อหลักความโปร่งใสและการแข่งขันที่เสรี

อีกหนึ่งจุดที่น่าสงสัยคือ หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 จนถึงปัจจุบันผ่านไปกว่า 1 ปี พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นที่ดินว่างเปล่า หญ้าขึ้นสูง และไม่มีวี่แววการเริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เมื่อพยายามสืบค้นเอกสารขอบเขตงาน (TOR) จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม กลับพบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกลบหรือหายไปอย่างน่าแปลกใจ

จี้คำตอบ 4 ข้อ สื่อถึงความโปร่งใส

ตัวแทนจากพรรคประชาชนยังได้ยื่นคำถามตรงถึงสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอคำชี้แจงในประเด็นต่อไปนี้

  1. ทำไมต้องใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งที่ที่ดินติดถนนใหญ่ราคาใกล้เคียงกันอาจมีอยู่?
  2. หากจัดซื้อถูกต้อง ทำไมถึงยังไม่เริ่มก่อสร้าง ปล่อยรกร้างมาปีกว่า?
  3. มีการถูกร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. หรือ สตง. แล้วจริงหรือไม่?
  4. ขอให้เปิดเผย TOR ที่หายไปต่อสาธารณะเพื่อการตรวจสอบ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

60

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 09:35 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

