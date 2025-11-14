ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 14:00 น.
เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่า หน้าเด็กโกงอายุ

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี บอกเลยจมูกใหม่ในวัย 48 ปีสวยออร่าโกงอายุมาก คนแห่ชมไม่ขาดสาย

เรื่องความสวยไม่เข้าใครออกใครจริง ๆ ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่ โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ ควงแขนหวานใจ เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์ บินไปอัปเดตความสวยถึงประเทศเกาหลีใต้ โดยเจ้าตัวเลือกที่จะเสริมจมูกเพื่อรับความปัง ในวัย 48 กะรัต

แน่นอนว่าผลลับที่ออกมานั้นน่าภูมิใจมากเลยทีเดียว โดย โอ๋ ภัคจีรา ได้เผยโฉมหน้าล่าสุดหลังทำศัลยกรรมจมูกเสร็จสิ้น เตรียมเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งเธอโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นระบุว่า “เปิดหน้ากลับไทยแล้ว” งานนี้ได้รับเสียงเชยชมเต็มกล่องคอมเมนต์กันเลยทีเดียว

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ-1 เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ-2

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ-2

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ-3

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ-4

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ-6

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ-5

IG ohpak

