ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.พ. 69 รางวัลที่ 1 แตก 174 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 17:25 น.
127

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.พ. 69 รางวัลที่ 1 เลขที่ 174629 มีผู้โชคดีรวม 29 ใบ หนุ่ม/สาวดวงเฮงฟาดคนเดียว 42 ล้านบาท เช็กผล-ขึ้นเงินผ่านแอปเป๋าตังได้เลย

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากดิจิทัล L6) ประจำงวดวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สร้างความฮือฮาต้อนรับเดือนแห่งความรัก เมื่อรางวัลที่ 1 เลขที่ 174629 มีผู้โชคดีคว้าเงินรางวัลรวมกันสูงถึง 174 ล้านบาท จากจำนวนสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด 29 ใบ

เจาะลึกเศรษฐีใหม่ป้ายแดง ใครรวยเท่าไหร่บ้าง?

ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยข้อมูลผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 ในงวดนี้ มีการกระจายตัวของโชคใหญ่ ดังนี้

ผู้โชคดีสลากดิจิทัล L6 มีการกระจายรางวัลอย่างน่าสนใจ
Krungthai Care
  • ถูกคนเดียว 7 ใบ รับเงินรางวัลไปครอง 42 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
  • ถูกคนเดียว 5 ใบ รับเงินรางวัล 30 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
  • ถูกคนเดียว 4 ใบ รับเงินรางวัล 24 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
  • ถูกคนเดียว 3 ใบ รับเงินรางวัล 18 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
  • ถูกคนเดียว 2 ใบ รับเงินรางวัล 12 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
  • ถูกคนเดียว 1 ใบ รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท (จำนวน 8 คน)

ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook

ผู้โชคดีจากสลากดิจิทัล L6 รับเงินรางวัลรวม 174 ล้านบาท

Krungthai Care

วิธีเช็กผลและขึ้นเงินรางวัล

ผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลได้ทันทีผ่านตัวแอปฯ โดยระบบจะแจ้งเตือนหากท่านเป็นผู้โชคดี และสามารถเลือกช่องทางการรับเงินรางวัลได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีธนาคารอื่นๆ

สำหรับใครที่งวดนี้ยังไม่สมหวัง สามารถเริ่มกดซื้อสลากดิจิทัลงวดถัดไปได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (2 ก.พ. 69) เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : Krungthai Care

ตรวจหวย

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

