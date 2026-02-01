ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.พ. 69 รางวัลที่ 1 แตก 174 ล้าน
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 ก.พ. 69 รางวัลที่ 1 เลขที่ 174629 มีผู้โชคดีรวม 29 ใบ หนุ่ม/สาวดวงเฮงฟาดคนเดียว 42 ล้านบาท เช็กผล-ขึ้นเงินผ่านแอปเป๋าตังได้เลย
ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากดิจิทัล L6) ประจำงวดวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สร้างความฮือฮาต้อนรับเดือนแห่งความรัก เมื่อรางวัลที่ 1 เลขที่ 174629 มีผู้โชคดีคว้าเงินรางวัลรวมกันสูงถึง 174 ล้านบาท จากจำนวนสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด 29 ใบ
เจาะลึกเศรษฐีใหม่ป้ายแดง ใครรวยเท่าไหร่บ้าง?
ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยข้อมูลผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 ในงวดนี้ มีการกระจายตัวของโชคใหญ่ ดังนี้
- ถูกคนเดียว 7 ใบ รับเงินรางวัลไปครอง 42 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
- ถูกคนเดียว 5 ใบ รับเงินรางวัล 30 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
- ถูกคนเดียว 4 ใบ รับเงินรางวัล 24 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
- ถูกคนเดียว 3 ใบ รับเงินรางวัล 18 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
- ถูกคนเดียว 2 ใบ รับเงินรางวัล 12 ล้านบาท (จำนวน 1 คน)
- ถูกคนเดียว 1 ใบ รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท (จำนวน 8 คน)
ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
วิธีเช็กผลและขึ้นเงินรางวัล
ผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลได้ทันทีผ่านตัวแอปฯ โดยระบบจะแจ้งเตือนหากท่านเป็นผู้โชคดี และสามารถเลือกช่องทางการรับเงินรางวัลได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีธนาคารอื่นๆ
สำหรับใครที่งวดนี้ยังไม่สมหวัง สามารถเริ่มกดซื้อสลากดิจิทัลงวดถัดไปได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (2 ก.พ. 69) เป็นต้นไป
