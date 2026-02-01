ตรวจหวย

ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:46 น.
52
ตรวจหวย งวด 1/2/69

ตรวจหวยงวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เกาะติดผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 และเลขท้าย เช็กช่องทางชมสดที่นี่

บรรยากาศการเสี่ยงโชคในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์กลับมาคึกคักอีกครั้ง สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการออกรางวัล โดยจะมีการถ่ายทอดสดกระบวนการออกรางวัลทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้ร่วมลุ้นผลไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น รางวัลที่ 1, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงรางวัลข้างเคียงและรางวัลอื่น ๆ ครบถ้วนทุกรางวัล

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 กุมภาพันธ์ 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ดูผลหวยย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ก.พ. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : xxx
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : xxx
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : xxx
  • รางวัลที่ 1 : xxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 17 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 815
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
  • รางวัลที่ 1 : 878972

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
  • รางวัลที่ 1 : 763895

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
  • รางวัลที่ 1 : 461252

สำหรับประชาชนที่ถือสลากในมือและต้องการลุ้นผลรางวัลแบบเรียลไทม์สด ๆ ติดขอบจอ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางและเวลา เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป เริ่มรับสัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านทาง เว็บไซต์และยูทูบ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รวมทั้งติดตามการถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และตรวจผลรางวัลย้อนหลังได้ทันทีที่ เว็บไซต์ The Thaiger

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวย งวด 1/2/69 ตรวจหวย

ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

15 วินาที ที่แล้ว
เกาะติดผลสลากออมสิน 1/2/69 ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ต้อนรับวันเลือกตั้งล่วงหน้า ลุ้นใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ ตรวจหวย

หวยออมสิน 1 ก.พ. 69 ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 1 1 69 ดูดวง

4 ราศี ช่วงนี้กระทบกระทั่งกับแฟนบ่อย ระวังคำพูดทำลายความสัมพันธ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอลเช่ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล ข่าวกีฬา

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนกเอกนัฏ ข่าวการเมือง

รักชนก สวนแรง “เอกนัฏ” ปมจี้หาผลงาน 2 ปี “บอร์ดประกันสังคมก้าวหน้า”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง &quot;แพรวพราว&quot; ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ บันเทิง

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ชนะคดีหลัง “แพรวพราว” ฟ้องเรื่องที่ดิน ลั่น เป้าหมายต่อไปคือลูกต้องอยู่กับพ่อ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปโจรชิงทอง 149 บาท “สุขุมวิท 50” พนง.เล่านาทีช็อก! มุดประตูรีโมทกวาด 10 ล้าน!

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลบันเต้ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ธรณีสูบเขมร ตลิ่งริมน้ำถล่มกลางดึก ยาว 100 เมตร ลุ้นตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม ข่าวต่างประเทศ

นาที ธรณีสูบแผ่นดินเขมร ตลิ่งเกาะเพชร พังถล่มกว่า 100 เมตร จับตาตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แก่แล้วยังจน” พ่นพิษ! ดิว วีรวัฒน์ กราบขออภัย รับเหตุระเบิดอารมณ์ อยากป้องพ่อ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต ห้ามชายเหล้า 6 โมงเย็นวันนี้ ข่าว

เริ่มวันนี้! กางระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า “กกต.” สั่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ มีผลตั้งแต่กี่โมง?

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป ข่าว

สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ &quot;ดอกป๊อปปี้&quot; งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ “ดอกป๊อปปี้” งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ตอกกลับตัดสูท 35 ล้าน ยันช่วยขรก.เงินน้อย หลังแฉเจ้าประจำงาบทั้งปฏิทินยันชุดยูนิฟอร์ม

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง &quot;ห้องเดิมไหมคะ&quot; สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที ข่าว

สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง “ห้องเดิมไหมคะ” สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉอีเมลอ้าง “บิล เกตส์” ติดโรคสาวรัสเซีย-แอบขอยาปฏิชีวนะให้ภรรยาโดยไม่รู้ตัว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่ ข่าวการเมือง

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:46 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 1 1 69

4 ราศี ช่วงนี้กระทบกระทั่งกับแฟนบ่อย ระวังคำพูดทำลายความสัมพันธ์

เผยแพร่: 1 กุมภาพันธ์ 2569

เอลเช่ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
ตีตี้แฟนบอลอาร์เซนอล

คุกกี้อาเซนอลเป็นเหตุ! อินฟลูสาวขอโทษปมดราม่าเดือด หลังผลบอลปืนโตแพ้ แมนฯ ยู

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569

บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
Back to top button