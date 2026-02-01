ตรวจหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
ตรวจหวยงวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เกาะติดผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 และเลขท้าย เช็กช่องทางชมสดที่นี่
บรรยากาศการเสี่ยงโชคในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์กลับมาคึกคักอีกครั้ง สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการออกรางวัล โดยจะมีการถ่ายทอดสดกระบวนการออกรางวัลทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้ร่วมลุ้นผลไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น รางวัลที่ 1, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงรางวัลข้างเคียงและรางวัลอื่น ๆ ครบถ้วนทุกรางวัล
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 กุมภาพันธ์ 2569
-
รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : xxx
- รางวัล 2 ตัวหลัง : xxx
- รางวัล 3 ตัวหลัง : xxx
- รางวัลที่ 1 : xxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 815
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
- รางวัลที่ 1 : 878972
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
- รางวัลที่ 1 : 763895
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
- รางวัลที่ 1 : 461252
สำหรับประชาชนที่ถือสลากในมือและต้องการลุ้นผลรางวัลแบบเรียลไทม์สด ๆ ติดขอบจอ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางและเวลา เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป เริ่มรับสัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านทาง เว็บไซต์และยูทูบ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวมทั้งติดตามการถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และตรวจผลรางวัลย้อนหลังได้ทันทีที่ เว็บไซต์ The Thaiger
