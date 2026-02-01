ข่าว

เปิดหลักฐาน คนใช้สิทธิต้องโต้เอง ”รหัสหน้าซองเลือกตั้ง“ ผิดระนาว หวั่น 8 ก.พ.ป่วนกว่านี้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 17:38 น.
54

ผู้สมัครพรรคประชาชนเผยเคส “ผู้ใช้สิทธิ” ปะทะคารมเจ้าหน้าที่จนยอมแก้รหัสเขตให้ถูกต้อง เตือน กกต. สอบตกงานอบรมบุคลากร หวั่นวันจริง 8 ก.พ. ปั่นป่วนหนักกว่าเดิม

นายเชตวัน เตือประโคน ผู้สมัคร สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน เปิดเผยวันนี้ 1 ก.พ.ซึ่งเป็นวันจัดให้มีการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต แต่ล่าสุดพบมีการกรอกสหัสเลือกตั้งหน้าซองผิดอย่างชัดเจน

2 กรณีนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า “พลาด” โดยใน รูปที่ 1 นั้น คนที่ไปเลือตั้งโต้เถียงจนปกป้องคะแนนของตนและเจตจำนงในการเลือกของตนเองได้ ขณะในรูปที่ 2 แม้เลขรหัสจังหวัดและรหัสเขตจะผิด แต่คะแนนนี้ก็ยังเป็นคะแนนตามเจตจำนงผู้เลือกอยู่ ดังนี้

รูปที่ 1: เพราะการที่กล้าจะเถียงและยืนยันกับเจ้าหน้าที่ในหน่วย คือเราต้องตรวจสอบจนมั่นใจว่าทะเบียนบ้านเรานั้นอยู่เขตเลือกตั้งไหน พร้อมกันนี้ก็เตรียมหลักฐาน เก็บรูปไว้ในโทรศัพท์เผื่อต้องยืนยันข้อมูลของเรา และต้องอย่าถอดใจยอมแพ้ ถ้าเราถูก

แฟ้มภาพ

รูปที่ 2: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใคร ผมได้รับรูปนี้จาก โฟล์ค ณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ – Natachanon Chanaburanasak ซึ่งเป็นผู้สมัคร สส.เขต 1 จ.พิษณุโลก บอกว่าเป็นประชาชนในเขตที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต (ใน จ.ปทุมธานี) ส่งมาให้ และมันผิดทั้งรหัสจังหวัดและรหัสเขต

แฟ้มภาพ

รหัสจังหวัดและรหัสเขตมีเพื่อสะดวกรวดเร็วในการคัดแยกจัดส่ง แต่กรณีนี้ยังโชคดีที่ สุดท้ายแล้วเขาจะดูที่ “ตัวเขียน” ที่หน้าซองเขียน “พิษณุโลก“ และ ”เขตเลือกตั้งที่ 1“ ซึ่งถูกต้อง

กลับมาที่รูปที่ 1 อีกครั้ง ในกรณีนี้ถ้าผู้เลือกตั้งไม่เถียงสู้จนสามารถแก้จาก “เขตเลือกตั้งที่ 2“ เป็น ”เขตเลือกตั้งที่ 3“ ได้ คะแนะที่เลือกไว้จะตกไปอยู่กับคนอื่นที่เขต 2 ทันที แม้รหัสจังหวัดระยองกับรหัส 02 ของหน่วยจะถูกต้องก็ตาม

นี่แค่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับ เลือกตั้งจริง 8 กพ. มันจะวุ่นวายขนาดไหน ถ้า กกต.ไม่ปรับปรุง ตลอดจนอบรมทำความเข้าใจคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้เข้มข้นมาขึ้นกว่านี้

นอกจากนี้ นายเชตวันยังได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ คูคต – ลำสามแก้ว – หลักหก – บ้านใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมเป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้งร่วมกับทีมงาน เพื่อปกป้องทุกคะแนนเสียงไม่ให้สูญหายไปกับความบกพร่องของระบบ โดยสามารถติดต่อร่วมงานผ่านช่องทาง Line ID: che_t หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่จัดเตรียมไว้

ทั้งนี้ในโพสต์ของผู้สมัครสส.พรรึประชาชนที่เป็นประเด็นนั้น ยังมีผู้เข้ามาสอบถามว่า “เลขอันนี้ ในวันเลือกตั้งจริงวันที่8 จะมีการเขียนจ่าหน้าซองอีกมั้ยคะ ถ้ามีเราสามารถแก้ไขเรื่องนี้ด้วยการให้ประชาชนเขียนเองได้รึป่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ อย่างน้อยถ้ามันจะผิด ก็ให้ประชาชนเป็นคนผิดพลาดเอง ไม่ใช่กกต.”

ซึ่งก็ได้คำตอบจากคอมเมนต์พลเมืองดีท่านหนึ่งระบุ “ไม่ครับ วันที่8 เลือกเสร็จ 17:00 นับคะแนนเลย”.

