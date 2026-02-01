ถ่ายทอดสดหวย 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
เริ่ม 14.00 น. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากดิจิทัล
วันนี้หวยออก (วันอาทิตย์ที่ 1/2/69) ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถ่ายทอดสด รวมทั้งสลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และสลากแบบใบ ทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว มีครบทุกอัน รวมผลสลาก N3 เช็กได้แล้วทุกหมายเลขรางวัลที่นี่
กำสลากในมือของท่านไว้ให้แน่น ๆ แล้วมาร่วมนับถอยหลังก้าวสู่การเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ กับการถ่ายทอดสดการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
คลิกชม ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 1 ก.พ. 69 (1/2/69)
การประกาศผลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery official
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ก.พ. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : XXX XXX
- รางวัล 2 ตัวหลัง : XX
- รางวัล 3 ตัวหลัง : XXX XXX
- รางวัลที่ 1 : XXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 815
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
- รางวัลที่ 1 : 878972
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
- รางวัลที่ 1 : 763895
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
- รางวัลที่ 1 : 461252
