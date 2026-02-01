ตรวจหวย N3 งวด 1 ก.พ. 69 แจ็คพอตจะแตกไหม เช็กผลด่วนที่นี่
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 1 2 69 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ เช็กผลทันทีที่นี่
ทีมข่าว The Thaiger รายงานบรรยากาศสด การประกาศผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ สลาก N3 ประจำงวดวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลนัดแรกต้อนรับเดือนที่ 2 ของปี ประชาชนและนักเสี่ยงโชคต่างจับตารอคอยผลรางวัล ทั้งเลข 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ (แจ็กพอต) ว่าจะตกเป็นของใคร
ผลสลาก N3 ประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
รางวัล 2 ตัวตรง
- 48
รางวัล 3 ตัวตรง
- 629
รางวัล 3 ตัวสลับหลัก
- 269 , 296 , 692 , 926 , 962
รางวัลพิเศษ
- 629 000 004 986
สลาก N3 คืออะไร?
สลาก N3 หรือ สลากเลขสามหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลข 3 หลักที่ชื่นชอบ และมีโอกาสถูกรางวัลได้หลายรูปแบบ ทั้งรางวัล 3 ตัวตรง, รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), รางวัล 2 ตัวตรง และรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลสมทบ (แจ็กพอต)
