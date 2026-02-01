ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 1 ก.พ. 69 แจ็คพอตจะแตกไหม เช็กผลด่วนที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 16:05 น.
645

เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 1 2 69 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ เช็กผลทันทีที่นี่

ทีมข่าว The Thaiger รายงานบรรยากาศสด การประกาศผลรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ สลาก N3 ประจำงวดวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลนัดแรกต้อนรับเดือนที่ 2 ของปี ประชาชนและนักเสี่ยงโชคต่างจับตารอคอยผลรางวัล ทั้งเลข 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ (แจ็กพอต) ว่าจะตกเป็นของใคร

ผลสลาก N3 ประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

รางวัล 2 ตัวตรง

  • 48

รางวัล 3 ตัวตรง

  • 629

รางวัล 3 ตัวสลับหลัก

  • 269 , 296 , 692 , 926 , 962

รางวัลพิเศษ

  • 629 000 004 986

สลาก N3 คืออะไร?

สลาก N3 หรือ สลากเลขสามหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลข 3 หลักที่ชื่นชอบ และมีโอกาสถูกรางวัลได้หลายรูปแบบ ทั้งรางวัล 3 ตัวตรง, รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), รางวัล 2 ตัวตรง และรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลสมทบ (แจ็กพอต)

