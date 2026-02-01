กกต. ว่าไง? “ทนายไพศาล” แฉพิรุธ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า รูปโดนปิด คล้ายตั้งใจ
ปมร้อนเลือกตั้งล่วงหน้า “ทนายไพศาล” ผู้สมัคร สส. ระยอง เขต 1 ปชป. งัดหลักฐานโชว์ รูปหน้าหน่วยเลือกตั้งโดนแม็กเย็บปิดทับ ซ้ำร้ายเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลชาวบ้านว่า ถูกตัดสิทธิ์ เจ้าตัวยืนยันสถานะยังอยู่ครบ ถามหาความรับผิดชอบจาก กกต.
บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เกิดประเด็นร้อนขึ้นทันที เมื่อ ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ หรือ ทนายไพศาล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดระยอง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความและรูปภาพร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทนายไพศาลช่วยด้วย ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น ณ หน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่ง
แฉพิรุธ! รูปโดนปิด-ลือหึ่งถูกตัดสิทธิ์
ทนายไพศาล ระบุข้อความเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย หลังพบความผิดปกติ 2 ประเด็นหลัก คือ ปรากฏภาพผู้สมัครพรรคอื่นถูกปิดทับลงบนหน้าของตน
โดยในภาพปรากฎหลักฐานว่ามีการใช้ลวดเย็บกระดาษ (แม็ก) เย็บติดกับกระดาษอีกแผ่นในลักษณะที่ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเปิดดูข้อมูลของตนได้ ซึ่งเจ้าตัวตั้งข้อสังเกตว่า “คล้ายตั้งใจให้ประชาชนสับสน”
มีผู้เดินทางไปใช้สิทธิสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย กลับได้รับคำตอบว่า “ทนายไพศาลถูกตัดสิทธิ์” ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์แต่อย่างใด
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก กกต. เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ด้านทนายไพศาล ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดว่า “เจอกันไลฟ์สด 19.00 น ”ผมถูกกลั่นแกล้ง จงใจ หรืออย่างไร ต้องมีคนรับผิดชอบ กกต จะชี้แจงอย่างไร“”
