สเปอร์ส พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23.30 น.
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ โรดริโก้ เบนทานกูร์, ลูคัส เบิร์กวัลล์, เบน เดวิส, ริชาร์ลิซอน, โมฮัมเหม็ด คูดุส, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ เปโดร ปอร์โร่ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 3 คน เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางเป็น เชด สเปนซ์, อีฟส์ บิสซูม่า, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, เดสตินี่ อูโดกี้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โดมินิค โซลันกี้
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ โดกู, รูเบน ดอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, มาเตโอ โควาซิช, ซาวินโญ่ และ จอห์น สโตนส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี โรดรี้ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำทัพมาโดย อองตวน เซเมนโย่, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, รายาน เอต-นูริ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 23/08/25 แมนซิตี้ 0-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 26/02/25 สเปอร์ส 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 23/11/24 แมนซิตี้ 0-4 สเปอร์ส (คาราบาว คัพ)
- 30/10/24 สเปอร์ส 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/05/24 สเปอร์ส 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 28/01/26 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 24/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/01/26 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 แพ้ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)
แมนฯ ซิตี้
- 28/01/26 ชนะ กาลาตาซาราย 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 24/01/26 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/01/26 แพ้ โบโด กลิมท์ 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/01/26 ชนะ นิวคาสเซิล 2-0 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (3-4-2-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – เชด สเปนซ์, อีฟส์ บิสซูม่า, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, เดสตินี่ อูโดกี้ – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์ – โดมินิค โซลันกี้
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ – โรดรี้ – อองตวน เซเมนโย่, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, รายาน เอต-นูริ – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 1-2 แมนซิตี้
