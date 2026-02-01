สเปอร์ส พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ก.พ. 69

ข่าวกีฬาฟุตบอล

1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะไม่มีชื่อของ โรดริโก้ เบนทานกูร์, ลูคัส เบิร์กวัลล์, เบน เดวิส, ริชาร์ลิซอน, โมฮัมเหม็ด คูดุส, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ เปโดร ปอร์โร่ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 3 คน เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางเป็น เชด สเปนซ์, อีฟส์ บิสซูม่า, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, เดสตินี่ อูโดกี้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โดมินิค โซลันกี้

Credit : Tottenham Hotspur

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ โดกู, รูเบน ดอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, มาเตโอ โควาซิช, ซาวินโญ่ และ จอห์น สโตนส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมแนวรับ 4 คน มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี โรดรี้ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำทัพมาโดย อองตวน เซเมนโย่, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, รายาน เอต-นูริ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 23/08/25 แมนซิตี้ 0-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/02/25 สเปอร์ส 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/11/24 แมนซิตี้ 0-4 สเปอร์ส (คาราบาว คัพ)
  • 30/10/24 สเปอร์ส 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/05/24 สเปอร์ส 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 28/01/26 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 24/01/26 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/01/26 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ เวสต์แฮม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/26 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (เอฟเอ คัพ)

แมนฯ ซิตี้

  • 28/01/26 ชนะ กาลาตาซาราย 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 24/01/26 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/01/26 แพ้ โบโด กลิมท์ 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/01/26 ชนะ นิวคาสเซิล 2-0 (คาราบาว คัพ)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (3-4-2-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เควิน ดานโซ่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – เชด สเปนซ์, อีฟส์ บิสซูม่า, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, เดสตินี่ อูโดกี้ – วิลสัน โอโดแบร์, ซาบี ซิโมนส์ – โดมินิค โซลันกี้

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, อับดูโกดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกฮี, นิโก้ โอไรลี่ย์ – โรดรี้ – อองตวน เซเมนโย่, ฟิล โฟเด้น, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, รายาน เอต-นูริ – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 1-2 แมนซิตี้

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

