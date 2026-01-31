เริ่มวันนี้! กางระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า “กกต.” สั่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ มีผลตั้งแต่กี่โมง?
กกต. เข้มงวดกฎเหล็ก! ห้ามขาย-จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดทั่วประเทศ ชี้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน พร้อมเปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติครั้งสำคัญ
นับถอยหลังสู่การกำหนดอนาคตประเทศ! กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วประเทศ พ่วงด้วยการออกเสียงประชามติที่สำคัญยิ่งในปี 2569 นี้ เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศข้อกำหนดและบทลงโทษที่ประชาชนและสถานประกอบการ “ต้องรู้” โดยเฉพาะกับกฎระเบียบในการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งเตรียมจะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า คือ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.68 – 5 ม.ค.69 มีทั้งการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต และเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
ขณะที่การออกเสียงประชามติ จะไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า มีเพียงการออกเสียงนอกเขต และนอกราชอาณาจักรเท่านั้น
สำหรับมาตรการ “งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Dry Law) เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วน กกต. สั่งห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดภายในเขตเลือกตั้งตามช่วงเวลาดังนี้
- วันเลือกตั้งล่วงหน้า (1 ก.พ. 69) – เริ่มงดตั้งแต่วันนี้ (31 ม.ค. 69) เวลา 18.00 น. ไปจนถึง วันที่ 1 ก.พ. 69 เวลา 18.00 น.
- วันเลือกตั้งจริง (8 ก.พ. 69) – เริ่มงดตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 69 เวลา 18.00 น. ไปจนถึง วันที่ 8 ก.พ. 69 เวลา 18.00 น.
บทลงโทษ – ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กฎการ “หยุดหาเสียง” และรณรงค์ประชามติ
เพื่อความเป็นกลางในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ กฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติดังนี้
หยุดหาเสียงเลือกตั้ง – เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันลงคะแนน (ทั้งรอบล่วงหน้าและรอบจริง) ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันลงคะแนน
ห้ามรณรงค์ประชามติ – ในวันเลือกตั้งจริง (8 ก.พ. 69) ห้ามรณรงค์ให้ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือชักชวนไม่ให้มาใช้สิทธิ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. (7 ก.พ.) ถึง 17.00 น. (8 ก.พ.)
บทลงโทษ – ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เช็กสถานะ! คุณมีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่?
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อของคุณอยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ:
- สัญชาติ: สัญชาติไทย (หากแปลงสัญชาติต้องได้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี)
- อายุ: ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551)
- ทะเบียนบ้าน: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
กลุ่มบุคคลที่ถูก “ยกเว้น” สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย
- ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้ต้องคุมขังตามคำสั่งศาล
- ผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสมรภูมิที่น่าจับตาอย่างยิ่ง จากผล “เนชั่นโพล” ล่าสุดที่ระบุว่า พรรคตัวเต็งอย่าง พรรคประชาชน, ภูมิใจไทย และเพื่อไทย มีคะแนนนิยมที่เบียดบี้กันอย่างสูสี ขณะที่แต่ละพรรคต่างงัดนโยบายเศรษฐกิจระดับ “แสนล้าน” มามัดใจผู้ซื้อสิทธิ ทั้งการสร้างโครงการสีเขียวและการปฏิรูประบบงบประมาณ
ถึงตรงนี้ก็อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม แล้วออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดทิศทางประเทศไทยกัน.
