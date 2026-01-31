ข่าว

เริ่มวันนี้! กางระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า “กกต.” สั่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ มีผลตั้งแต่กี่โมง?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 15:05 น.
84
กกต ห้ามชายเหล้า 6 โมงเย็นวันนี้

กกต. เข้มงวดกฎเหล็ก! ห้ามขาย-จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดทั่วประเทศ ชี้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน พร้อมเปิดเงื่อนไขผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติครั้งสำคัญ

นับถอยหลังสู่การกำหนดอนาคตประเทศ! กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วประเทศ พ่วงด้วยการออกเสียงประชามติที่สำคัญยิ่งในปี 2569 นี้ เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศข้อกำหนดและบทลงโทษที่ประชาชนและสถานประกอบการ “ต้องรู้” โดยเฉพาะกับกฎระเบียบในการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งเตรียมจะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า คือ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.68 – 5 ม.ค.69 มีทั้งการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต และเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

ขณะที่การออกเสียงประชามติ จะไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า มีเพียงการออกเสียงนอกเขต และนอกราชอาณาจักรเท่านั้น

สำหรับมาตรการ “งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Dry Law) เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วน กกต. สั่งห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดภายในเขตเลือกตั้งตามช่วงเวลาดังนี้

  • วันเลือกตั้งล่วงหน้า (1 ก.พ. 69) – เริ่มงดตั้งแต่วันนี้ (31 ม.ค. 69) เวลา 18.00 น. ไปจนถึง วันที่ 1 ก.พ. 69 เวลา 18.00 น.
  • วันเลือกตั้งจริง (8 ก.พ. 69) – เริ่มงดตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 69 เวลา 18.00 น. ไปจนถึง วันที่ 8 ก.พ. 69 เวลา 18.00 น.

บทลงโทษ – ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎการ “หยุดหาเสียง” และรณรงค์ประชามติ

เพื่อความเป็นกลางในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ กฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติดังนี้

หยุดหาเสียงเลือกตั้ง – เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันลงคะแนน (ทั้งรอบล่วงหน้าและรอบจริง) ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันลงคะแนน

ห้ามรณรงค์ประชามติ – ในวันเลือกตั้งจริง (8 ก.พ. 69) ห้ามรณรงค์ให้ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือชักชวนไม่ให้มาใช้สิทธิ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. (7 ก.พ.) ถึง 17.00 น. (8 ก.พ.)

บทลงโทษ – ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เช็กสถานะ! คุณมีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่?

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อของคุณอยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ:

  • สัญชาติ: สัญชาติไทย (หากแปลงสัญชาติต้องได้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี)
  • อายุ: ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551)
  • ทะเบียนบ้าน: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

กลุ่มบุคคลที่ถูก “ยกเว้น” สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย

  • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้ต้องคุมขังตามคำสั่งศาล
  • ผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสมรภูมิที่น่าจับตาอย่างยิ่ง จากผล “เนชั่นโพล” ล่าสุดที่ระบุว่า พรรคตัวเต็งอย่าง พรรคประชาชน, ภูมิใจไทย และเพื่อไทย มีคะแนนนิยมที่เบียดบี้กันอย่างสูสี ขณะที่แต่ละพรรคต่างงัดนโยบายเศรษฐกิจระดับ “แสนล้าน” มามัดใจผู้ซื้อสิทธิ ทั้งการสร้างโครงการสีเขียวและการปฏิรูประบบงบประมาณ

ถึงตรงนี้ก็อย่าลืมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม แล้วออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดทิศทางประเทศไทยกัน.

ภาพ @Unsplash
กกต โลโก้
แฟ้มภาพ

เลบันเต้ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

6 วินาที ที่แล้ว
นาที ธรณีสูบเขมร ตลิ่งริมน้ำถล่มกลางดึก ยาว 100 เมตร ลุ้นตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม ข่าวต่างประเทศ

นาที ธรณีสูบแผ่นดินเขมร ตลิ่งเกาะเพชร พังถล่มกว่า 100 เมตร จับตาตึกทุนจีนเสี่ยงทรุดตาม

3 นาที ที่แล้ว
“แก่แล้วยังจน” พ่นพิษ! ดิว วีรวัฒน์ กราบขออภัย รับเหตุระเบิดอารมณ์ อยากป้องพ่อ

20 นาที ที่แล้ว
เริ่มวันนี้! กางระเบียบเลือกตั้งล่วงหน้า “กกต.” สั่งห้ามขายเหล้า-เบียร์ มีผลตั้งแต่กี่โมง?

55 นาที ที่แล้ว
สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป ข่าว

สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป

56 นาที ที่แล้ว
พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ &quot;ดอกป๊อปปี้&quot; งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! แปลปกสลาก 1 ก.พ. 69 ภาพพิมพ์ “ดอกป๊อปปี้” งวดนี้เลข 5 มาแรงมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“สุชาติ” ตอกกลับตัดสูท 35 ล้าน ยันช่วยขรก.เงินน้อย หลังแฉเจ้าประจำงาบทั้งปฏิทินยันชุดยูนิฟอร์ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูล พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง &quot;ห้องเดิมไหมคะ&quot; สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที ข่าว

สาวจ่อฟ้องโรงแรมดัง ถูกพนง.ทักแรง “ห้องเดิมไหมคะ” สุดท้ายโป๊ะแตก สามีขอหย่าทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉอีเมลอ้าง “บิล เกตส์” ติดโรคสาวรัสเซีย-แอบขอยาปฏิชีวนะให้ภรรยาโดยไม่รู้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันทึกราชสำนักสยาม ความหมาย “เจ้าจอม” หนึ่งในลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด ‘ทรยศ’ กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศร้า! หนุ่มลูกจ้างขยันเก็บเงินหวังแต่งมี.ค. ขับเก๋งชนเสาไฟฟ้า ไฟคลอกดับต่อหน้ากู้ภัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามพลาด! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1/2/69 คัดมาให้แล้ว 3 ตัวตรง ย้ำวิ่ง 6 มาแน่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศราชกิจจาฯ ให้เด็กต่างด้าว-ไม่มีทะเบียนราษฎร์-ไม่มีสัญชาติไทย เข้าเรียนได้ทุกระดับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
“เต้” เสนอนโยบายกระตุ้นการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ส่งเสริมความมั่นใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตารางทักษามหารานี งวด 1/2/69 แถมเลขหางประทัด ให้โชคเน้น ๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ! 3 ราศี ระวังเฟรนด์โซนจะกลายเป็นแฟนโซน ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
