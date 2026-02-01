สรุปขั้นตอนใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า วันนี้ 1 ก.พ. 69 เช็กให้ชัวร์ก่อนหย่อนตู้
เริ่มแล้ววันนี้ 1 ก.พ. 69 ดีเดย์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ผู้ลงทะเบียนเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม เช็กวิธีรับบัตรสีเขียว-ชมพู พับใส่ซองส่งกลับภูมิลำเนา ไปรษณีย์ไทยเตรียมส่งไม้ต่อเพื่อนับคะแนนจริง 8 ก.พ. นี้
ถึงเวลาใช้สิทธิของคนไทย วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00-17.00 น. คือวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ต้องเดินทางไปใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ระบุไว้ เพื่อความรวดเร็วและไม่พลาดทุกคะแนนเสียง มาทบทวนขั้นตอนสำคัญหน้างานก่อนเดินเข้าคูหา
6 ขั้นตอนเลือกตั้งล่วงหน้า ทำตามนี้ไม่พลาด
1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วย ดูป้ายประกาศหน้าสถานที่เลือกตั้งเพื่อดูลำดับที่และชุดการเลือกตั้งของตนเองให้ชัดเจน
2. ยื่นหลักฐานแสดงตน เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ (ต้องมีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก) หากใครลืมพกบัตรมา สามารถเปิดแอปพลิเคชัน ThaiD แสดงบัตรประชาชนดิจิทัลต่อเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
3. รับบัตร 2 ใบ พร้อมซอง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรสีชมพู (เลือกพรรค/บัญชีรายชื่อ) และ บัตรสีเขียว (เลือกคน/แบ่งเขต) พร้อมรับซองใส่บัตร (ส.ส. 5/2) จุดนี้ให้สังเกตหน้าซอง ต้องระบุรหัสเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนาของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว
4. เข้าคูหากากบาท ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรทั้งสองใบ ใบสีเขียวเลือกผู้สมัครที่ต้องการ ใบสีชมพูเลือกพรรคที่ชอบ
5. พับใส่ซองเดียว ปิดผนึกทันที ขั้นตอนนี้สำคัญ พับบัตรทั้ง 2 ใบ ใส่ลงในซองจดหมายที่ได้รับมาเพียงซองเดียว จากนั้นปิดผนึกซองด้วยแถบกาวให้เรียบร้อยตั้งแต่อยู่ภายในคูหา
6. ยื่นให้เจ้าหน้าที่เซ็นกำกับ ก่อนหย่อนตู้ นำซองที่ปิดผนึกเรียบร้อยส่งให้กรรมการประจำหน่วย (กปน.) เซ็นชื่อกำกับหรือติดเทปใสทับรอยผนึกซอง เสร็จแล้วท่านต้องนำซองไปหย่อนลงหีบบัตรด้วยตัวเอง
เส้นทางบัตรเลือกตั้งหลังปิดหีบ
เมื่อปิดหีบลงคะแนนในเวลา 17.00 น. วันนี้ ไปรษณีย์ไทยจะเข้ามารับซองบัตรเลือกตั้งทั้งหมดทันที เพื่อคัดแยกและขนส่งไปยังหน่วยนับคะแนนตามภูมิลำเนาของท่าน โดยมีกำหนดส่งถึงปลายทางก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตจะเก็บรักษาซองเหล่านี้ไว้ที่หน่วยนับคะแนนกลางในภูมิลำเนาของท่าน และจะเปิดซองเพื่อนับคะแนนพร้อมกับบัตรเลือกตั้งทั่วไป ในช่วงเย็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 หลังปิดการลงคะแนนปกติ เพื่อให้ประชาชนทราบผลคะแนนไปพร้อมกันทั่วประเทศ
