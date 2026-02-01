ข่าวการเมือง

สรุปขั้นตอนใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า วันนี้ 1 ก.พ. 69 เช็กให้ชัวร์ก่อนหย่อนตู้

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 09:24 น.
ขั้นตอนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง

เริ่มแล้ววันนี้ 1 ก.พ. 69 ดีเดย์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ผู้ลงทะเบียนเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม เช็กวิธีรับบัตรสีเขียว-ชมพู พับใส่ซองส่งกลับภูมิลำเนา ไปรษณีย์ไทยเตรียมส่งไม้ต่อเพื่อนับคะแนนจริง 8 ก.พ. นี้

ถึงเวลาใช้สิทธิของคนไทย วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00-17.00 น. คือวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ต้องเดินทางไปใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ระบุไว้ เพื่อความรวดเร็วและไม่พลาดทุกคะแนนเสียง มาทบทวนขั้นตอนสำคัญหน้างานก่อนเดินเข้าคูหา

6 ขั้นตอนเลือกตั้งล่วงหน้า ทำตามนี้ไม่พลาด

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วย ดูป้ายประกาศหน้าสถานที่เลือกตั้งเพื่อดูลำดับที่และชุดการเลือกตั้งของตนเองให้ชัดเจน

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ (ต้องมีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก) หากใครลืมพกบัตรมา สามารถเปิดแอปพลิเคชัน ThaiD แสดงบัตรประชาชนดิจิทัลต่อเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

3. รับบัตร 2 ใบ พร้อมซอง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรสีชมพู (เลือกพรรค/บัญชีรายชื่อ) และ บัตรสีเขียว (เลือกคน/แบ่งเขต) พร้อมรับซองใส่บัตร (ส.ส. 5/2) จุดนี้ให้สังเกตหน้าซอง ต้องระบุรหัสเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนาของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว

4. เข้าคูหากากบาท ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรทั้งสองใบ ใบสีเขียวเลือกผู้สมัครที่ต้องการ ใบสีชมพูเลือกพรรคที่ชอบ

5. พับใส่ซองเดียว ปิดผนึกทันที ขั้นตอนนี้สำคัญ พับบัตรทั้ง 2 ใบ ใส่ลงในซองจดหมายที่ได้รับมาเพียงซองเดียว จากนั้นปิดผนึกซองด้วยแถบกาวให้เรียบร้อยตั้งแต่อยู่ภายในคูหา

6. ยื่นให้เจ้าหน้าที่เซ็นกำกับ ก่อนหย่อนตู้ นำซองที่ปิดผนึกเรียบร้อยส่งให้กรรมการประจำหน่วย (กปน.) เซ็นชื่อกำกับหรือติดเทปใสทับรอยผนึกซอง เสร็จแล้วท่านต้องนำซองไปหย่อนลงหีบบัตรด้วยตัวเอง

ยื่นหลักฐานแสดงตนเพื่อรับบัตรเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 2569
Credit : กรุงเทพมหานคร

เส้นทางบัตรเลือกตั้งหลังปิดหีบ

เมื่อปิดหีบลงคะแนนในเวลา 17.00 น. วันนี้ ไปรษณีย์ไทยจะเข้ามารับซองบัตรเลือกตั้งทั้งหมดทันที เพื่อคัดแยกและขนส่งไปยังหน่วยนับคะแนนตามภูมิลำเนาของท่าน โดยมีกำหนดส่งถึงปลายทางก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตจะเก็บรักษาซองเหล่านี้ไว้ที่หน่วยนับคะแนนกลางในภูมิลำเนาของท่าน และจะเปิดซองเพื่อนับคะแนนพร้อมกับบัตรเลือกตั้งทั่วไป ในช่วงเย็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 หลังปิดการลงคะแนนปกติ เพื่อให้ประชาชนทราบผลคะแนนไปพร้อมกันทั่วประเทศ

เช็กสถานที่เลือกตั้งและวิธีเดินทางง่าย ๆ คลิกที่นี่ https://pr-bangkok.com/?page_id=568464

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 09:24 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

