ด่วน! “iLaw” แฉจนท. กรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิด เสี่ยงเทคะแนนให้ใครไม่รู้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 16:34 น.
57
กกตจัดเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ รหัสขตเลือกตั้งผิด

เจาะลึกปมร้อน! วิกฤต “รหัสหน้าซองผิด” เลือกตั้งล่วงหน้า ส่อเค้าทำคะแนนเพี้ยน เสี่ยงเกิด “บัตรเขย่ง” ทั้งแผ่นดิน

ท่ามกลางบรรยากาศการ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ที่คุกรุ่นไปด้วยความตื่นตัวของพี่น้องประชาชน ซึ่งแห่แหนกันออกไปใช้สิทธิกันอย่างล้นหลามเกินกว่าครึ่งค่อนประเทศไปแล้วนั้น กลับมี “กลิ่นไม่ค่อยดี” โชยออกมาจากหน่วยเลือกตั้งหลายแห่ง เมื่อข้อมูลล่าสุดจากภาคสนามส่อเค้าว่า กำลังเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ในระดับปฏิบัติการ นั่นคือ “การกรอกรหัสเขตเลือกตั้งหน้าซองผิดพลาด”

นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่มันคือความเป็นความตายของคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ของท่าน!

จากการเกาะติดสถานการณ์และได้รับข้อมูลเชิงลึก อ้างอิงข้อมูลจากไอลอว์ (iLaw) พบว่า ความโกลาหลนี้เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในระบบรหัสเขตอย่างถ่องแท้ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย (กปน.) บางส่วน ส่งผลให้มีการเขียนรหัสเขตที่หน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งผิดไปจากความเป็นจริง

ท่านผู้อ่านต้องเข้าใจกลไกตรงนี้ให้ชัด เมื่อหย่อนบัตรลงหีบไปแล้ว บัตรของท่านจะถูกคัดแยกและส่งไปยัง “ปลายทาง” ตาม รหัสหน้าซอง ที่เจ้าหน้าที่เขียน ไม่ใช่ส่งตามทะเบียนบ้านจริงของท่าน!

หายนะที่จะตามมา หากรหัสหน้าซองผิด!

บัตรเดินทางผิดทิศผิดทาง – ซองบัตรเลือกตั้งของท่านจะถูกส่งไปยังเขตอื่นที่ไม่ใช่เขตบ้านเกิด

ชะตากรรมบัตรสีชมพู (ปาร์ตี้ลิสต์) – แม้จะโชคดีหน่อยที่บัตรใบนี้เหมือนกันทั้งประเทศ คะแนนอาจจะยังพอนับได้ แต่ก็ผิดที่ผิดทาง

วิกฤตบัตรสีเขียว (สส.เขต) – นี่คือจุดตาย! เพราะบัตรใบนี้ท่านกาเบอร์ผู้สมัครในเขตบ้านท่าน แต่เมื่อบัตรเดินทางไปผิดเขต ไปโผล่ในเขตอื่น เบอร์ที่ท่านกาจะไปตรงกับผู้สมัครคนอื่นในเขตนั้นๆ ทันที กลายเป็นการเทคะแนนให้ใครก็ไม่รู้ที่ท่านไม่ได้ตั้งใจเลือก

กำเนิด “บัตรเขย่ง” – เมื่อนับคะแนน จำนวนบัตรในเขตปลายทาง (ที่รับซองผิดมา) จะบวมเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิจริง ในขณะที่เขตต้นทาง (บ้านท่าน) คะแนนก็จะหายไป กลายเป็นปัญหาคณิตศาสตร์การเมืองที่แก้ไม่ตก หรือที่เรียกกันว่า “บัตรเขย่ง” นั่นเอง

เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นเกราะป้องกันคะแนนเสียงของตัวเอง โปรดจำไว้ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งที่ท่านต้องทำหน้าหน่วยเลือกตั้ง (ก่อนหย่อนบัตร) ได้แก่

  1. อย่าเพิ่งรีบหย่อน! เมื่อรับซองจดหมายจากเจ้าหน้าที่ ให้ใช้เวลาตรวจสอบตัวเลขหน้าซองทันที
  2. เทียบรหัส – ตรวจสอบว่ารหัสที่เจ้าหน้าที่เขียน ตรงกับ “รหัสเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน” ของท่านหรือไม่ (ไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ และไม่ใช่รหัสของเขตที่ท่านไปยืนเลือกตั้งอยู่)
  3. ทักท้วงทันที – หากพบตัวเลขผิดเพี้ยน แม้แต่ตัวเดียว ให้ทักท้วงเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนั้น ให้แก้ไขให้ถูกต้อง ขีดฆ่าเซ็นชื่อกำกับ หรือเปลี่ยนซองใหม่ให้ถูกต้อง ก่อน ที่ท่านจะหย่อนลงหีบ

ความผิดพลาดโดยไม่เจตนาของเจ้าหน้าที่ อาจกลายเป็นบาดแผลใหญ่ของระบอบประชาธิปไตย หากเราไม่ช่วยกันตรวจสอบ สำหรับใครที่พบเห็นความผิดปกติ หรือเจอการเขียนรหัสผิดกับตัว สามารถเข้าไปดูข้อมูลรวบรวมความผิดพลาดได้ที่ iLaw (https://www.ilaw.or.th/articles/57027) เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา

การเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันสูงยิ่งนัก อย่าปล่อยให้คะแนนเสียงของท่านต้อง “ตกน้ำ” หรือกลายเป็น “บัตรเขย่ง” เพียงเพราะตัวเลขไม่กี่ตัวบนหน้าซอง

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เจาะลึกทุกปมปัญหา เพื่อความโปร่งใสของการเมืองไทย.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

