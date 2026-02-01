นอกเครื่องแบบเจอแทงสาหัส ตร.เร่งล่ามือมีดเค้นปมอุกอาจ!
รถตัดหน้าจนชกต่อย ส.ต.อ. พลาดท่าถูกแทงชายโครงหวิดสิ้นชื่อ ตำรวจเมืองปากน้ำระดมทีมไล่ล่าโจรโหดหนีซุกซอยบางด้วน
เมื่อเวลา 01.30 น. ของวันนี้ (1 ก.พ.69) เฟซบุ๊กแฟนเพจข่าวปราการนิวส์โพสต์รายงานเหตุอุกอาจ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตม. สมุทรปราการ ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณจุดกลับรถใต้สถานีรถไฟฟ้าช้างเอราวัณ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ ขณะนี้ตำรวจท้องที่อยู่ระหว่างหาข้อมูลว่า เกิดอะไรขึ้นและติดตามคนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่
รายงานต่อมาของช่อง 8 เมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างของชายหนึ่งราย มีบาดแผลถูกมีดปลายแหลมแทงเข้าที่ชายโครงข้างขวา อาการสาหัส
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บราย ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง ผบ.หมู่.ตม.จังหวัดอุดรธานี ( ตามบัตร ) โดยเจ้าหน้าที่ต้องทำ CPR และให้ยากระตุ้นหัวใจ ก่อนจะเร่งเคลื่อนย้ายนำตัวส่งรพ.สมุทรปราการ เป็นการเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุยังพบรถนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค สีดำ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดเปิดประตูขวาอยู่บนถนน
ด้านพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์และเป็นคนที่เข้าไปห้ามไม่ให้ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้เล่าว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้ขับรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าไปทางสำโรง จนมาถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นจุดกลับรถ
ปรากฏว่า รถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่มาคนเดียวได้ขี่ออกมาจากช่องยูเทิร์นตัดหน้ารถของตำรวจจนมีเกิดมีปากเสียงกัน
จากนั้นทั้งสองชกต่อยกัน โดยที่อีกฝ่ายชักมีดพกปลายแหลมออกมา พลเมืองดีพยามห้ามและดึงมีดแต่ไม่ทัน ทั้งที่ฝ่ายของตำรวจเอ่ยปากขอโทษแล้ว แต่อีกฝ่ายไม่จบและชกต่อยจนมีการใช้มีดแทง จากนั้นรีบกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเองขับรถหนีไป ส่วนรุ่นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ทราบเพียงฮอนด้า เวฟ สีแดง
ขณะที่พยานอีกคนให้ข้อมูลสอดคล้องกัน หลังจากที่ตำรวจนายนี้ลงมามีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุและพยายามขอโทษทางผู้ก่อเหตุแล้ว แต่อีกฝ่ายไม่จบและชักมีดแทงใส่ทันที ก่อนจะขี่จยย.หลบหนีเข้าซอยบางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ
เบื้องต้นตำรวจฝ่ายสืบสวนของ สภ.เมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่พร้อมระดมกำลังไล่ล่าตัวชายผู้ก่อเหตุราย ส่วนสาเหตุคาดมาจากเรื่องการขับขี่ตัดหน้ากันจนเกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยและถูกอีกฝ่ายที่พกมีดติดตัวมาทำร้ายร่างกายจนสาหัส.
