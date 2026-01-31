สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เหยื่อเพียบทั้งเด็กและนศ. หลักฐานกว่าพันรูป
สาวแฉ ทนายหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม พบหลักฐานเป็นภาพและคลิปมากกว่า 1,000 ไฟล์ เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 มีรายงานว่า หญิงสาวรายหนึ่ง โพสต์ภาพและข้อความเตือนภัยคนในพื้นที่ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก หลังจากที่เธอถูกแอบถ่ายในห้องน้ำปั๊มแห่งหนึ่งย่านบางแสน ซึ่งผู้ก่อเหตุถูกพลเมืองดีจับกุมตัวเอาไว้ได้ และพบว่าเป็นถึง “ทนายความ” และหลักฐานในโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุมีทั้งคลิป และภาพรวมแล้วกว่า 1,000 ไฟล์ แอบถ่ายทั้งเด็ก ทั้งนักศึกษา ตระเวนทำมามากกว่า 1 เดือนในพื้นที่ชลบุรี-กทม.
“เราโดนแอบถ่ายรูปในห้องน้ำปั๊มแห่งนึงที่บางแสน เราจับได้ ยึดโทรสับมา เเละพบว่ามีคนโดนเยอะมาก ทำมามากกว่า 1 เดือน คนแอบถ่ายเป็นทนาย มีบัตร เรากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมมาก
กำลังรอร้อยเวรที่ สภ.ชลบุรี รูปผู้เสียหายเยอะมาก มีเด็ก มีนศ. มีหลายคนมาก ๆ มี 1,000 กว่ารูป เเล้วมีที่โดนมันลบไป
เคสเราเขานั่งถ่ายตั้งเเต่ 4 ทุ่ม จนตี 3 เเละถ่ายหลายที่มากในโทรศัพท์ เป็นทนายเเท้ ๆ ในรถก็มีชุดทนาย ถ่ายที่มหาลัยแถวกรุงเทพด้วย ชุดที่เราใส่ขายาวแขนยาวนะคะ ส่วนมันนั่งยุในห้องน้ำนานแล้ว”
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีดังกล่าว หากมีอัปเดตทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
