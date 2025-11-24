จ่อเอาผิด ตากล้องศูนย์ทันตกรรมสิงคโปร์หื่น แอบถ่ายหน้าอกผู้ป่วยหญิง
จ่อเอาผิดตากล้องศูนย์ทันตกรรมสิงคโปร์หื่น แอบถ่ายหน้าอกผู้ป่วยหญิง เจ้าตัวสารภาพเลือกเฉพาะหญิงที่ตัวเองชอบ เจอหลักฐานกว่า 600 รูป
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายเอลกิน เอ็นจี ช่างภาพประจำศูนย์ทันตกรรมประจำชาติสิงคโปร์ หลังจากที่เขาก่อเหตุถ่ายรูปหน้าอกผู้หญิงที่มาทำฟันตลอดระยะเวลา 3 ปี แม้ว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้ถ่ายแก่กรามและฟันผู้ป่วย เพื่อนำไปใช้ในการผ่ตัดเท่านั้น
อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า ชายคนดังกล่าวได้ถ่ายภาพผู้ป่วยหยิงกว่า 25 คน และเด็กสุดอายุ 13 ปี ซึ่งเขาระบุว่าเขาเลือกก่อเหตุเฉพาะเหยื่อที่เขามองว่า “สวย” เท่านั้น หรือเหยื่อที่ใส่ชุดแล้วเห็นร่องหน้าอก นอกจากนี้บางทีเขายังออกอุบายขอถ่ายภาพด้วยแม้ว่าผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรับการถ่ายภาพก็ตาม
จากนั้นเขาจะนำภาพเข้าโฟลเดอร์บนเครื่องของตัวเอง ซึ่งในแฟ้มพบว่าเขาได้ระบุชื่อเหยื่อ ใบหน้า ภาพหน้าอก และพบว่าเขาได้ถ่ายภาพมา 600 ภาพ และยังเคยแบ่งปันให้กับเพื่อนของเขาด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยหญิงวัย 18 ปี เริ่มตั้งคำถามหลังจากที่เธอถูกเรียกมาถ่ายภาพซ้ำๆ แม้ว่าทันตแพทย์ไม่ได้เรียกเธอมา จนนำไปสู่การร้องเรียน สอบสวน และจับกุมในที่สุด
โดยนายเอ็นจี ยอมรับผิด 9 กระทง ฐานความผิดคดีแอบดู การเผยแพร่ภาพอนาจาร และการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และยังมีอีก 21 ข้อหาจะถูกนำมาพิจารณาในระหว่างการพิจารณาโทษ
