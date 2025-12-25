คลิปเตือนภัย ตาเฒ่าหื่นแอบถ่ายใต้กระโปรงสาวบนสองแถวสมุทรปราการ ไม่แคร์สายคนรอบข้าง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเตือนภัย ตาเฒ่าทำทีท่าเล่นโทรศัพท์บนสองแถว ก่อนแอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษา แถมยังนั่งเช็กภาพหลังถ่ายอย่างใจเย็น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก “ท่านเปา” ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์เตือนภัยที่เกิดขึ้นบนรถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) ในจังหวัดสมุทรปราการ เผยให้เห็นพฤติกรรมของชายสูงอายุรายหนึ่งที่กระทำการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของหญิงสาวอย่างอุกอาจ
จากคลิปหลักฐานพบว่า ชายรายนี้จงใจหยิบมือถือของตัวเองออกมาไว้บริเวณหน้าขา ก่อนหันกล้องถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวที่นั่งฝั่งตรงข้าม แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือ ชายคนนี้ไม่มีทีท่าปิดบัง หรือเกรงกลัวต่อสายตาของผู้โดยสารคนอื่นเลยแม้แต่น้อย
มิหนำซ้ำ หลังถ่ายเสร็จ ชายคนนี้ยังเปิดดูรูปภาพที่ถ่ายทันที เพื่อเป็นการเช็กความเรียบร้อยว่าได้ภาพที่ตนต้องการหรือไม่
โดยเพจ ท่านเปา ได้โพสต์คลิปดังกล่าว พร้อมข้อความว่า “เตือนภัยสาวๆ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เวลาสวมกระโปรงควรระมัดระวังการถูกแอบถ่ายในที่สาธารณะ หรือหากพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ สงสัยว่ากำลังถูกแอบถ่าย ควรขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที…สมุทรปราการ”
อ้างอิง : Facebook ท่านเปา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย
- เผยข้อความสุดท้าย “กาน เวลไฟร์” จนมุมใต้สะพานเกาะช้าง อ้อนวอนตำรวจ ส่งท้ายอิสรภาพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: