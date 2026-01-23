ข่าว

ไรเดอร์ อัดคลิปขอโทษ รับแอบถ่ายลูกค้าสาว ลงโซเชียล วอนอย่าพาดพิงครอบครัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 09:55 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 09:55 น.
56

ไรเดอร์อัดคลิปขอโทษ หลังทัวร์ลงหนัก ปมแอบถ่ายลูกค้าสาวลง TikTok ยอดวิวพุ่ง 2 แสน ผู้เสียหายชี้ละเมิดสิทธิ หวั่นไม่ปลอดภัย

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปไรเดอร์รายหนึ่งอัดคลิปขอโทษยอมรับผิด กรณีแอบถ่ายคลิปลูกค้าสาวขณะโดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไรเดอร์ดังกล่าวยอมรับว่าเป็นตนเอง พร้อมขอร้องไม่ให้พาดพิงไปยังครอบครัว ศาสนา และภูมิลำเนาของตน และยอมรับผิดทุกอย่าง

ภาพจากคลิปวิดีโอที่ไรเดอร์ออกมาขอโทษสังคม
FB/ เจ๊ม้อย v+

จากเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายหญิงในคลิป ได้โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ว่า ตนเองตกใจมากเมื่อเพื่อนส่งคลิปมาให้ดู ซึ่งเป็นคลิปที่ตนกำลังนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน (คาดว่าเป็นแอปสีเขียว B) โดยเห็นหน้าตนเองชัดเจน ซึ่งมียอดคนดูไปแล้วกว่า 2 แสนคน ทั้งที่ตลอดการเดินทาง ตนไม่รู้ตัวเลยว่าถูกแอบถ่าย ไม่เห็นกล้อง และไรเดอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากขออนุญาตถ่ายแต่อย่างใด

ผู้เสียหายยังสะท้อนความกังวลเรื่องความปลอดภัยว่า แม้ในคลิปจะไม่ได้มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกาย แต่การถูกแอบถ่ายและนำข้อมูลการเดินทางไปเผยแพร่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง โชคดีที่วันเกิดเหตุตนเรียกรถไปร้านอาหาร ไม่ได้กลับบ้าน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกคุกคามหรือสะกดรอยตามถึงที่พัก แต่ก็อดห่วงไม่ได้เพราะในช่อง TikTok ของไรเดอร์คนนี้ยังมีคลิปแอบถ่ายผู้โดยสารคนอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีการขออนุญาตบุคคลเหล่านั้นแล้วหรือไม่

ล่าสุด หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ไรเดอร์ต้นเรื่องได้ลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้ว ซึ่งผู้เสียหายระบุว่าไม่ได้ติดใจเอาความถึงขั้นโกรธแค้น แต่อยากให้กรณีนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับไรเดอร์ทุกคน ว่าการทำคอนเทนต์ควรรู้จักกาลเทศะและเคารพสิทธิผู้อื่น หากต้องการถ่ายคลิปจริงๆ ควรขออนุญาตลูกค้าก่อนทุกครั้ง ไม่ใช่แอบถ่ายแล้วนำมาลงโซเชียลแบบนี้ พร้อมเตือนภัยผู้โดยสารทุกคนให้คอยสังเกตและระมัดระวังตัวทุกครั้งที่ใช้บริการรถสาธารณะ

ทั้งนี้ ไรเดอร์ได้โพสต์คลิปขณะขี่มอเตอร์ไซค์ พร้อมกับข้อความระบุว่า “ถ้าความฝันของผมมันจบแค่นี้ ผมก็จะหยุดแค่นี้ครับ ผมขอโทษพี่เขาจริง ๆ ครับ”

