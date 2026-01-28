กองทัพไทย ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ยืนยันพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 74%
กองทัพไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ลุยเก็บทุ่นระเบิด ชายแดนไทย-เขมร ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สามารถยืนยันพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว 74%
กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) และหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านสายโท 10 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ 2 ส่วน ได้แก่ sector 1 ขนาด 178,730 ตารางเมตร และ sector 2 ขนาด 176,296 ตารางเมตร เพื่อขจัดภัยคุกคามและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
สำหรับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ sector 1 หน่วยปฏิบัติการได้ดำเนินการสำรวจทางเทคนิค (Technical Survey: TS) เพิ่มเติม สามารถประกาศพื้นที่ปลอดภัยได้อีก 5,260 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยไม่พบทุ่นระเบิดแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2568 จนถึงปัจจุบัน สามารถยืนยันพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วรวม 132,158 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73.94 คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยหรือยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด 46,572 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.06
ขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานในพื้นที่ sector 2 หน่วยปฏิบัติการได้สำรวจทางเทคนิคและประกาศพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเติม 4,762 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.70 โดยไม่พบทุ่นระเบิดเช่นกัน
สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2568 ถึงปัจจุบัน สามารถยืนยันพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว 117,914 ตารางเมตร หรือร้อยละ 68.88 ของพื้นที่ทั้งหมด คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยหรือยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด 58,382 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.12
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดที่ตกค้างจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอดีต อันเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน
