แก๊งโจ๋ 5 รุม 1 หวังถ่ายคลิปประจาน เจอเหยื่อสาว โชว์สกิล MMA สวนยับเบ้าตาแตก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 14:53 น.
คลิปไวรัลต่างประเทศยอดวิวนับล้าน แก๊งวัยรุ่นนิวยอร์กวางแผนดักตบสาวในร้านพิซซ่า หารู้ไม่คู่กรณีคือของจริง ดีกรีนักสู้ MMA สายเลือดตำนาน BJJ งานนี้ฝ่ายรุมโดนจัดหนักกระเจิง ตำรวจเช็กกล้องแล้วชี้เป็นการป้องกันตัว จับกุมผู้ก่อเหตุยกแก๊ง

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นกระแสไวรัลในต่างประเทศ มียอดผู้เข้าชมแล้วหลายล้านวิว เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อกลุ่มวัยรุ่นวางแผนรุมทำร้ายเด็กสาววัย 16 ปี แต่กลับเกิดเหตุการณ์พลิกผันชนิดที่ผู้ก่อเหตุคาดไม่ถึง

เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นจำนวน 5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน) บุกเข้าไปหาเรื่องเด็กสาวรายหนึ่งภายในร้านพิซซ่า โดยหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุเคยมีเรื่องขัดแย้งกับเหยื่อที่โรงเรียนเมื่อปีก่อน จึงวางแผนพาพวกมารุมทำร้ายและตั้งใจถ่ายคลิปวิดีโอขณะก่อเหตุเพื่อนำไปโพสต์ประจานในโลกออนไลน์

แต่สิ่งที่แก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ทราบคือ เด็กสาววัย 16 ปี ที่พวกเขาเลือกเป็นเหยื่อ เป็นลูกหลานของ “ตระกูลกราเซีย” (Gracie) ตระกูลนักสู้ระดับตำนานผู้ก่อตั้งศาสตร์การต่อสู้ บราซิลเลียน ยูยิตสู (BJJ) และเธอได้รับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) จากพ่อของเธอมาอย่างช่ำชอง

ภาพจาก : FB Drama-addict, แก๊งโจ๋ 5 รุม 1 หวังถ่ายคลิปประจาน

คลิปวิดีโอความยาว 1 นาทีที่ถูกเผยแพร่ (จากเหตุการณ์จริงประมาณ 5 นาที) แสดงภาพการต่อสู้ที่ฝ่ายเหยื่อสาวใช้วิชาการต่อสู้รับมือกับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง 5 คนได้ด้วยตัวคนเดียว เธอตอบโต้จนกลุ่มผู้ก่อเหตุแตกกระเจิงหนีเอาตัวรอด โดยเฉพาะหัวโจกที่เป็นเด็กผู้หญิงคนต้นเรื่อง ซึ่งเป็นผู้เปิดฉากทำร้ายก่อน ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นกระดูกเบ้าตาแตก

ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน รวมถึงคลิปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุถ่ายไว้เอง เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วลงความเห็นว่าเด็กสาววัย 16 ปี กระทำการเพื่อป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีการแจ้งข้อหาใด ๆ แก่เธอ

ในทางกลับกัน ตำรวจได้ติดตามจับกุมกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุได้ทั้ง 5 คนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็น มวยไทย ยูโด หรือ MMA ที่นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขัน

ข้อมูลจาก : X, Drama-adddict, FB The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 01 ก.พ. 2569 14:53 น.
113
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

