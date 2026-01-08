“ชัชชาติ” ยอมรับไม่ถนัดตั้งคำขวัญวันเด็ก แจงปีนี้ไม่เปิดให้นั่งเก้าอี้ผู้ว่า
ชัชชาติ แจงปีนี้ไม่เปิดให้นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพ เนื่องจากอยู่ในระหว่างซ่อมแซม ยอมรับไม่ถนัดตั้งคำขวัญวันเด็ก หลังเจอคำวิจารณ์
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ก่อนงานวันเด็ก 2569 ที่กำลังถึงนี้ว่า การจัดงานวันเด็กในปีนี้ กทม. ยังคงจัดกิจกรรมตามปกติในหลายพื้นที่ อาทิ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 แห่ง และห้องสมุด กทม. แต่ขออภัยที่จะไม่มีกิจกรรมนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ เนื่องจากอยู่ในช่วงซ่อมแซมห้องทำงาน
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคำขวัญวันเด็กที่นายชัชชาติตั้งว่า “ถึงหัวจะดื้อความรู้ ถึงหูจะบ้วนคำขวัญ แต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเรา” นายชัชชาติยอมรับว่า ตนอาจไม่เชี่ยวชาญด้านฉันทลักษณ์ แต่ขอให้สังคมโฟกัสที่หัวใจสำคัญของข้อความ
โดยสิ่งที่ตนจะสื่อคือว่า อยากให้เด็กๆ มีความสุขในเส้นทางที่เลือกเอง และกล้าสร้างความฝันที่ตนเองชอบ ความฝันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวัย แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ทิ้งความฝันและไปให้ถึงจุดหมายในแบบที่เป็นตัวเอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักแปลชื่อดัง วิจารณ์ คำขวัญวันเด็ก ผู้ว่าชัชชาติ วอนพ่อแม่อย่าให้เด็กจำ เสียมากกว่าดี
- กรี๊ดสนั่น! ชัชชาติ อวยพร “พีพี-บิวกิ้น” กลางงานเคานต์ดาวน์ ทำแฟนคลับฟินกระจาย
- ทร. ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปมปัญหาชายแดน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: