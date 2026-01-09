“ชัชชาติ” ยันไม่เคยเอาผิด จนท.ทำความสะอาด ปม “ไอซ์” ลงเรือร่วมเก็บกระทง
ชัชชาติ ยันไม่เคยเอาผิด จนท.ทำความสะอาด หนองแขม จากกรณีที่ ไอซ์ รักชนก ลงเรือร่วมเก็บกระทง ไม่มีข้อมูลว่าทำผิดระเบียบแต่อย่างใด
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. ของพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังคืนลอยกระทงว่าเธอได้ร่วมลงเรือเก็บกระทง เขตหนองแขม
ก่อนที่ในเวลาต่อมา นวรัตน์ อยู่บำรุง สก.เขตหนองแขม จะออกมากล่าวหาว่าการที่ ไอซ์ รักชนก ไปร่วมเก็บกระทง ทำให้ฝ่ายรักษาความสะอาดเดือดร้อน ทำให้โดนสอบวินัยร้ายแรง เพราะไปเก็บกระทง
ล่าสุดทีมข่าวของ ช่อง 3 ได้ สอบถามไปที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ยืนยันไม่มีการตั้งกรรมการสอบ และไม่มีการเอาผิดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเขตหนองแขม และไม่มีข้อมูลว่าทำผิดระเบียบแต่อย่างใด
นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับ สก.นวรัตน์ ระบุว่า เรื่องการร้องเรียนการเก็บกระทง ยืนยันว่าตนเป็นคนเรียกมาสอบถามเอง เพราะเป็นประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และมีคนร้องเรียนเข้ามา แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงโทษอะไรใคร
ส่วนข้อครหาเรื่องพูดจารุนแรง สก.นวรัตน์ ยืนยันว่า ปราศรัยทั่วไปไม่ได้กล่าวหา ไม่ได้พูดชื่อ สส.รักชนก ศรีนอก แต่หากพูดแรงเกินไปก็ต้องขอโทษด้วย ทั้งนี้ สก.นวรัตน์ ยอมรับว่าตนก็ไม่พอใจ สส.รักชนกเหมือนกัน เพราะก็เคยถูกต่อว่าเหมือนกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สส.ไอซ์” โพสต์ภาพลงพื้นที่ช่วยเก็บกระทง ลั่นไม่ได้สร้างภาพ เก็บมาทุกปี
- ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”
- ไอซ์ เผยสาเหตุ ถูกรุมยำช่วงใกล้เลือกตั้ง แฉเบื้องหลัง ขัดขากลุ่มทุน-เสือนอนกิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: