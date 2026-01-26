ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เคลียร์ชัด ถอนฟ้องหมิ่นประมาท “ไอซ์ รักชนก” 100 ล้าน เหตุแจ้งความซ้ำ

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 16:56 น.
"ธรรมนัส" เคลียร์ชัด ถอนฟ้อง "ไอซ์ รักชนก" 100 ล้าน เพราะแจ้งความซ้ำ

“ธรรมนัส” แจงเหตุถอนฟ้อง “ไอซ์ รักชนก” คดี 100 ล้าน พร้อมโต้ข่าวลือมีเงินแสนล้าน ลั่นถ้ามีจริงคงเลิกเล่นการเมืองไปแล้ว

26 ม.ค. 69 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีที่มีข่าวการถอนฟ้อง น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในคดีหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท

โดยระบุว่าเรื่องนี้เกิดความเข้าใจผิด แท้จริงแล้วสาเหตุที่ต้องถอนแจ้งความเนื่องจากเป็นการแจ้งความซ้ำซ้อนกัน จึงจำเป็นต้องถอนออกไปก่อนตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ และจะสอบถามรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง

ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ตอบโต้กระแสข่าวลือในโลกโซเชียลมีเดียที่มีการพาดพิงว่าตนเองมีทรัพย์สินกว่าแสนล้านบาท โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมกล่าวว่า หากตนมีเงินสดมากถึงแสนล้านบาทจริงตามที่ลือกัน ป่านนี้คงไม่ต้องมาเหนื่อยทำงานการเมืองแล้ว ไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มาจากไหน แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์ว่าตนเป็นคนร่ำรวยขนาดนั้น

ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งว่า พรรคกล้าธรรมเน้นการนำเสนอนโยบายที่จับต้องได้และทำจริง ไม่เน้นการขายฝัน เหมือนบางพรรคการเมืองที่ปัญหาเดิมของชาวบ้านยังแก้ไขไม่ได้ แต่กลับนำนโยบายขายฝันใหม่ๆ มาเสนอ ซึ่งเปรียบเสมือนการยัดเยียดฝันร้ายให้ประชาชน โดยพรรคกล้าธรรมจะมุ่งเน้นการต่อยอดงานให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในทุกด้าน ทั้งภาคการเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว และสังคม

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 16:56 น.
