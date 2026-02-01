ตรวจหวย

หวยออมสิน 1 ก.พ. 69 ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ก.พ. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 16:14 น.
128
เกาะติดผลสลากออมสิน 1/2/69 ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ต้อนรับวันเลือกตั้งล่วงหน้า ลุ้นใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่

เช้าวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศทั่วไทยคึกคักเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็นวันสำคัญที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ยังเป็นวันแห่งความหวังของนักออมเงินทั่วประเทศ กับการประกาศผลรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำงวดต้นเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดวงล้อหมุนโชค มอบรางวัลใหญ่ส่งท้ายบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนและต้อนรับเดือนแห่งความรัก โดยไฮไลต์สำคัญยังคงอยู่ที่ รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการออกรางวัลจะดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ณ ห้องออกรางวัล ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพให้ชมพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ถือสลากออมสินอยู่ในมือ และกำลังลุ้นผลรางวัลระหว่างเดินทางไปหน่วยเลือกตั้ง หรือพักผ่อนอยู่กับบ้าน ทีมงานเดอะไทยเกอร์พร้อมรายงานผลแบบเรียลไทม์ เกาะติดทุกตัวเลขสำคัญ ท่านสามารถตรวจเช็กผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่ด้านล่างนี้

ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

อันดับที่ 1 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท)

  • รอผลการออกรางวัล เวลา 10.30 น.

อันดับที่ 2 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท)

  • รอผลการออกรางวัล

อันดับที่ 3 (ออก 5 ครั้ง อันดับละ 10,000 บาท)

  • รอผลการออกรางวัล

อันดับที่ 4 (ออก 10 ครั้ง อันดับละ 3,000 บาท)

  • รอผลการออกรางวัล
  • รอผลการออกรางวัล

อันดับที่ 5 (ออก 15 ครั้ง อันดับละ 1,000 บาท)

  • รอผลการออกรางวัล
  • รอผลการออกรางวัล
  • รอผลการออกรางวัล

เลขท้าย 4 ตัว (ออก 1 ครั้ง)

  • รอผลการออกรางวัล

เลขท้าย 3 ตัว (ออก 1 ครั้ง)

  • รอผลการออกรางวัล

ช่องทางตรวจผลและรับเงินรางวัล

เพื่อความถูกต้องแม่นยำ 100% หลังจากทราบผลเบื้องต้นแล้ว ขอให้ผู้ถูกรางวัลตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของธนาคารออมสิน ดังนี้

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
  • Facebook Fanpage : GSB Society
  • YouTube : รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 9MCOT

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลรางวัลกับธนาคารออมสินอีกครั้ง

