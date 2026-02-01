หวยออมสิน 1 ก.พ. 69 ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด
เกาะติดผลสลากออมสิน 1/2/69 ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ต้อนรับวันเลือกตั้งล่วงหน้า ลุ้นใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่
เช้าวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศทั่วไทยคึกคักเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็นวันสำคัญที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ยังเป็นวันแห่งความหวังของนักออมเงินทั่วประเทศ กับการประกาศผลรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำงวดต้นเดือนกุมภาพันธ์
ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดวงล้อหมุนโชค มอบรางวัลใหญ่ส่งท้ายบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนและต้อนรับเดือนแห่งความรัก โดยไฮไลต์สำคัญยังคงอยู่ที่ รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการออกรางวัลจะดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ณ ห้องออกรางวัล ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพให้ชมพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่ถือสลากออมสินอยู่ในมือ และกำลังลุ้นผลรางวัลระหว่างเดินทางไปหน่วยเลือกตั้ง หรือพักผ่อนอยู่กับบ้าน ทีมงานเดอะไทยเกอร์พร้อมรายงานผลแบบเรียลไทม์ เกาะติดทุกตัวเลขสำคัญ ท่านสามารถตรวจเช็กผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่ด้านล่างนี้
ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
อันดับที่ 1 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท)
- รอผลการออกรางวัล เวลา 10.30 น.
อันดับที่ 2 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท)
- รอผลการออกรางวัล
อันดับที่ 3 (ออก 5 ครั้ง อันดับละ 10,000 บาท)
- รอผลการออกรางวัล
อันดับที่ 4 (ออก 10 ครั้ง อันดับละ 3,000 บาท)
- รอผลการออกรางวัล
- รอผลการออกรางวัล
อันดับที่ 5 (ออก 15 ครั้ง อันดับละ 1,000 บาท)
- รอผลการออกรางวัล
- รอผลการออกรางวัล
- รอผลการออกรางวัล
เลขท้าย 4 ตัว (ออก 1 ครั้ง)
- รอผลการออกรางวัล
เลขท้าย 3 ตัว (ออก 1 ครั้ง)
- รอผลการออกรางวัล
ช่องทางตรวจผลและรับเงินรางวัล
เพื่อความถูกต้องแม่นยำ 100% หลังจากทราบผลเบื้องต้นแล้ว ขอให้ผู้ถูกรางวัลตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของธนาคารออมสิน ดังนี้
- เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
- Facebook Fanpage : GSB Society
- YouTube : รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 9MCOT
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลรางวัลกับธนาคารออมสินอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ด Ai งวด 1 ก.พ. 69 เจาะสถิติหวยย้อนหลัง จัดระเบียบความคิด
- เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 17 ม.ค. 69 ฟันธงเลขเด่น ตรงกันเป๊ะ
- ทะเบียนรถ-เลขเครื่องบิน เคลื่อนร่าง 2 นักบิน AT-6TH หลังประสบอุบัติเหตุตกระหว่างฝึก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: