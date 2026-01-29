เปิดเส้นทาง 8 สาย “รถแห่พรรคประชาชน” วิ่งทั่วประเทศ ล้อหมุน 30 ม.ค.
เปิดเส้นทาง 8 สาย รถแห่พรรคประชาชน วิ่งทั่วประเทศ ล้อหมุนวันที่ 30 ม.ค. 69 เวลา 8 โมง พร้อมรับทุกกำลังใจจากประชาชน
พรรคประชาชน เปิดภาพคาราวานรถแห่เลือกตั้ง 2569 ในธีม “เลือกอนาคต” ปักธงส้มทุกจังหวัดทั่วไทย โดยเตรียม 8 สายรถแห่ที่จะเดินทางไปหาถึงบ้านท่าน ทั้ง 77 จังหวัด 5 ภาค ออกเดินทางทุกสายพร้อมกันวันที่ 30 มกราคม นีั้น
ล่าสุดทางพรรคประชาชนได้เปิดเส้นทางการเดินทาของรถแห่ ระบุว่า “เช็คเส้นทางได้แล้วที่นี่! รถแห่เลือกอนาคต พร้อมเสิร์ฟทุกที่ทั่วไทย ไปถึงหน้าบ้านคุณ
คาราวานรถแห่ทั้ง 8 สาย จะเดินทางไปทุกจังหวัด โดยเริ่มออกเดินทางพร้อมกัน 8.00 น. วันที่ 30 มกราคมนี้
สายเหนือฝั่งซ้าย: เพลิงพระนาง เริ่มต้นที่พิจิตร จบที่เชียงใหม่
สายเหนือฝั่งขวา: กลิ่นกาสะลอง เริ่มต้นที่เพชรบูรณ์ จบที่เชียงใหม่
สายอีสานริมโขง: นายฮ้อยทมิฬ เริ่มต้นที่กาฬสินธุ์ จบที่ขอนแก่น
สายอีสานใต้: คมแฝก เริ่มต้นที่ชัยภูมิ จบที่ขอนแก่น
สายภาคกลาง: มนต์รักลูกทุ่ง เริ่มต้นที่อุทัยธานี จบที่นนทุบรี
สายตะวันออก: ลูกน้ำเค็ม เริ่มต้นที่ปทุมธานี จบที่สมุทรปราการ
สายใต้บน: ฝนใต้ เริ่มต้นที่เพชรบุรี จบที่สงขลา
สายใต้ล่าง: บินหลาดง เริ่มต้นที่ภูเก็ต จบที่สงขลา
รถทุกคันติด GPS ท่านสามารถติดตามคาราวานทุกสายแบบ real time เพื่อให้ไม่พลาดเมื่อรถแห่ไปถึงจังหวัดตัวเอง ที่ https://election69.peoplesparty.or.th/ โดยสามารถเช็คพิกัดรถได้ตั้งแต่เช้าวันที่ 30 มกราคมเป็นต้นไป
พร้อมรับทุกกำลังใจ ทุกพวงมาลัย รวมถึงส้มสายน้ำผึ้ง ส้มโอ ส้มแขก ส้มงัว ส้มหมู ปลาส้ม น้ำส้ม รถเรามีที่ใส่ของเยอะ!”
