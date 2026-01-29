อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต
อย. แจ้งเตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นผลิตภัณฑ์เถื่อน สวมเลขทะเบียนยาอื่น ไม่พบใบอนุญาต เตือนประชาชนระมัดระวัง เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ
29 ม.ค.69 – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ตราช้างไทย ขนาด 2 กรัม เลข G508/68 LOT 24010101 MFG250625 EXP 250628 เนื่องจากไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ อย. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Samunprai Hanuman” ระบุข้อความ เช่น “…บริษัท สมุนไพร หนุมาน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพรตรา หนุมาน….ระบุสรรพคุณ “…ยาดมตราช้างไทย บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด เป็นลม หอมสมุนไพร ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ตื่นตัว เหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกง่วง เหนื่อยล้า…”
จากการตรวจสอบไม่พบเลขที่ใบอนุญาตการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเมื่อตรวจสอบจากระบบการอนุญาตของ อย. พบว่าเลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ G 508/68 เป็นของผลิตภัณฑ์อื่นไม่ใช่ยาดมตราช้างไทย
ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด
หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
