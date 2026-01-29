ข่าว

อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 11:03 น.
80
อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต

อย. แจ้งเตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นผลิตภัณฑ์เถื่อน สวมเลขทะเบียนยาอื่น ไม่พบใบอนุญาต เตือนประชาชนระมัดระวัง เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ

29 ม.ค.69 – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ตราช้างไทย ขนาด 2 กรัม เลข G508/68 LOT 24010101 MFG250625 EXP 250628 เนื่องจากไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ อย. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Samunprai Hanuman” ระบุข้อความ เช่น “…บริษัท สมุนไพร หนุมาน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพรตรา หนุมาน….ระบุสรรพคุณ “…ยาดมตราช้างไทย บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด เป็นลม หอมสมุนไพร ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ตื่นตัว เหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกง่วง เหนื่อยล้า…”

จากการตรวจสอบไม่พบเลขที่ใบอนุญาตการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเมื่อตรวจสอบจากระบบการอนุญาตของ อย. พบว่าเลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ G 508/68 เป็นของผลิตภัณฑ์อื่นไม่ใช่ยาดมตราช้างไทย

ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ตราช้างไทย ที่ถูก อย. แจ้งเตือน
FB/ FDA Thai

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด ข่าว

ปิดคดีอัปยศ ยืนคุก 50 ปี “ป๋าติ๊ก-เสี่ยกบ” บังคับเด็กค้ากาม วิคตอเรียซีเครท อาบอบนวด

8 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

14 นาที ที่แล้ว
มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก บันเทิง

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

14 นาที ที่แล้ว
เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ ข่าว

เปิดสเปก AT-6TH เขี้ยวเล็บทัพฟ้าไทย เครื่องบินโจมตี สมรรถนะสูง ออปชั่นสุดล้ำ

17 นาที ที่แล้ว
ภาพซากเครื่องบิน AT-6 ที่ตกในป่าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ข่าว

คลิปจุดเกิดเหตุ เผยภาพ ซากเครื่องบิน AT-6 ตกกลางป่าเชียงใหม่ จนท.เร่งสอบสาเหตุ

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 2 ศพ เหตุเครื่องบินทหารตก ขณะซ้อมบิน ที่จอมทอง

22 นาที ที่แล้ว
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยินดี เจนนี่ คลอดลูกคนแรกแล้ว ข่าวดารา

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยิ้มแก้มปริ อวดโฉมลูกคนแรก น่ารักน่าชังมาก เผยโมเมนต์สุดซึ้ง

34 นาที ที่แล้ว
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์เปิดเผยเรื่องการข่มขู่จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นบอร์ดประกันสังคม ข่าว

สื่อดังโดนขู่! ปมวิจารณ์ ประกันสังคม รู้ตัวขาใหญ่ บอร์ด สปส. ชอบกร่างใส่เจ้าหน้าที่

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครื่องบินทหาร AT-6 ตก ใน อ.จอมทอง ยังไม่ทราบชะตานักบิน

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเส้นทาง 8 สาย “รถแห่พรรคประชาชน” วิ่งทั่วประเทศ ล้อหมุน 30 ม.ค.

50 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต ข่าว

อย. เตือน ยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง เป็นยาดมเถื่อน สวมทะเบียนปลอม-ไม่ขออนุญาต

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โฆษกกองทัพบกเผย เตรียมงดฝึก รด. 8 ก.พ. แก้ปัญหาชนเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงาน 356 อัตรา ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนังาน 356 อัตรา วันนี้ – 12 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 69 ปรับขึ้นถึง 3,750 บาทต่อบาททองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 69 สถิติใหม่ พุ่งแรง 3,750 บาท ทะลุ 81,450 ใน 10 นาที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ปฏิเสธข่าวลือขาย 2 เกาะให้บริษัทเอกชน เป็นแค่การปล่อยเช่าเฉยๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69 ก่อนเข้าคูหา ข่าวการเมือง

สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย เสนอแนวทางแก้ปัญหาประกันสังคม มั่นใจเพื่อไทยทำได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า นั่งแท่น สวมชุด แรงบันดาลใจจาก สมเด็จพระพันปีหลวง Amazing Thailand Ambassador แฟชั่นและความงาม

ที่มาชุด ลิซ่า Amazing Thailand แรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์พระพันปีหลวง สวยเล่อค่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง วิจารณ์การบริหารงานของ สปสช ว่าล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยลำบาก ข่าว

หมอเหรียญทอง ชี้ ประกันสังคม แบกไหว แต่ “สปสช.” บริหารล้มเหลวทำคนไข้ลำบาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน...ฉ่ำๆ ที่อินเดีย บันเทิง

แรงมาแรงกลับ! สอดอStyle ฟาดกลับ ชาวเน็ตปากแจ๋ว แช่งให้โดน…ฉ่ำๆ ที่อินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือน ห้ามเผาในที่โล่งและเขตควบคุม เตือนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนอาการสาหัส ลั่น ต่อให้เหลือแค่ 1% ลูกก็ยังมีหวัง ขอแค่พ่อสู้อีกครั้ง บันเทิง

โพสต์ล่าสุด จ๊ะ นงผณี หลังพ่อถูกรถชนสาหัส คนบันเทิง-แฟนเพลงร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการยังวิกฤตอยู่ห้อง ICU บันเทิง

คลิปนาที จ๊ะ นงผณี ร่ำไห้กลางคอนเสิร์ต กัดฟันโชว์ต่อ ทั้งที่พ่ออาการวิกฤตอยู่ห้อง ICU

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมต.กลาโหมปากี ร่วมพิธีเปิดร้านพิซซ่าชื่อดัง สุดท้ายโดนต้มเป็นร้านปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลวงปู่สุธัมม์ธัมมปาโลละสังขาร ข่าว

กราบลา หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม ละสังขารสงบ สิริอายุ 100 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 11:03 น.
80
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก คีย์เวิร์ดนี้เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยินดี เจนนี่ คลอดลูกคนแรกแล้ว

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยิ้มแก้มปริ อวดโฉมลูกคนแรก น่ารักน่าชังมาก เผยโมเมนต์สุดซึ้ง

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์เปิดเผยเรื่องการข่มขู่จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นบอร์ดประกันสังคม

สื่อดังโดนขู่! ปมวิจารณ์ ประกันสังคม รู้ตัวขาใหญ่ บอร์ด สปส. ชอบกร่างใส่เจ้าหน้าที่

เผยแพร่: 29 มกราคม 2569
Back to top button