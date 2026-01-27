ข่าวการเมือง
พรรคประชาชน จ.สงขลา วอนไม่ต้องหวังดี ไม่ใช่วัว ป้อนหญ้าให้ป้ายหาเสียง
พรรคประชาชน จ.สงขลา วอนไม่ต้องหวังดี ไม่ใช่วัว ป้อนหญ้าให้ป้ายหาเสียง ด้านเจ้าของป้ายโพสต์สั้นๆ สนับสนุนการเมืองสร้างสรรค์
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง โดยทางเพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน สงขลา ได้โพสต์ภาพป้ายหาเสียงของ กรธัช พัชนี ผู้สมัคร สส.เขต 8 สงขลา
โดยทางเพจของพรรคประชาชนระบุว่า “ที่นี่ป้ายหาเสียงสงขลา อย่าเลิ้น ป้ายหาเสียง ไม่ใช่วัวชน ไม่ต้องป้อนหญ้าให้ด้วยความหวังดี ทำแล้วฝากกาให้กันนะ 8 กุมภานี้ สงขลาอย่าเลิ้น”
ขณะที่นาย กรธัช พัชนี ได้โพสต์ข้อความสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่า “สนับสนุนการเมืองสร้างสรรค์ครับ” โดยนายกรธัชเคยระบุว่าหากพบป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนเสียหายหรือบังทางจราจรสามารถแจ้งกับทางเพจได้
