ด่วน! เครื่องบินทหาร AT-6 ตก ใน อ.จอมทอง ยังไม่ทราบชะตานักบิน
เครื่องบินทหาร AT-6 ตก ใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบิน
เกิดเหตุเครื่องบินทหารรุ่น AT-6 ตก ในพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.50 น. โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่
จากรายงานเบื้องต้นระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในพื้นที่ห่างชุมชน เส้นทางเข้าถึงค่อนข้างยาก ทำให้การเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและประสานงานหลายหน่วยงาน
หากมีความคืบหน้า สำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
