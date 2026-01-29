“โรม” ร้องกองทัพ ช่วยดูแล หลังวันเข้าค่าย รด. ตรงกับวันเลือกตั้ง-ลงประชามติ
รังสิมันต์ โรม ร้องกองทัพช่วยดูแล หลังนักเรียนชั้น ม.6 ร้องเรียนว่า วันเข้าค่าย รด. ตรงกับวันเลือกตั้ง-ลงประชามติ ย้ำไม่ควรมีกิจกรรมมาขวางการใช้สิทธิ
จากกรณีที่ iLaw เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนชั้น ม.6 จำนวนมาก กรณีถูกกำหนดให้เดินทางไปเข้าค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ณ เขาชนไก่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันออกเสียงประชามติพอดิบพอดี
พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่า หากผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการดำเนินการทางกฎหมาย ตนยินดีสนับสนุนการฟ้องคดีต่อศาล แม้จะไม่ได้รับทำคดีด้วยตนเอง แต่มีเครือข่ายที่พร้อมดำเนินการแทน เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของน้อง ๆ ม.6 ที่มีอายุถึงเกณฑ์เลือกตั้งแล้ว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนาย รังสิมันต์ โรม ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ผมอยากให้ผู้บริหารกองทัพมาดูแลเรื่องนี้ให้ดี อย่าปล่อยให้กิจกรรมใดๆตรงกับวันเลือกตั้งเลย การเลือกตั้งคือโอกาสสำคัญต่อการกำหนดอนาคตประเทศ ไม่ควรมีกิจกรรมใดๆมาขัดขวางให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ยิ่งครั้งนี้มีการทำประชามติที่เกี่ยวกับกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิล่วงหน้าได้ ยิ่งไม่ควรมีกิจกรรมใดๆมาขัดขวางสิทธิของประชาชน
