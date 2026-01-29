ข่าว

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนังาน 356 อัตรา วันนี้ – 12 ก.พ. 69

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 10:49 น.
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงาน 356 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงาน 356 อัตรา วันนี้ – 12 ก.พ. 2569 เช็กคุณสมบัติทั่วไป และ วิธีการสมัครที่นี่

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาความมั่นคงในอาชีพ ล่าสุด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งใหญ่ โดยเปิดรับมากถึง 26 สายงาน รวม 356 อัตรา ครอบคลุมทั้งตำแหน่งวิชาการ งานเทคนิค และงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2569

กรมอุทยานฯ ได้แบ่งกลุ่มงานที่เปิดรับสมัครออกเป็น 5 กลุ่มหลัก เพื่อให้ผู้สมัครเลือกตามความถนัด ดังนี้

กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 15 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 14 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
(6) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 8 อัตรา
(7) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
(8) ผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(9) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
(10) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
(12) นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
(13) พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดหนัก จำนวน 4 อัตรา
(14) นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(15) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 87 อัตรา
(16) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา
(17) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
(18) นิติกร จำนวน 3 อัตรา
(19) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
(20) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(21) นักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
(22) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
(23) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

(24) นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
(25) สัตวแพทย์ จำนวน 15 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(26) พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 156 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 คือ

  • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี

สำหรับการจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการให้บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด เพราะกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ ‘พนักงานราชการ’ เลือก ‘ปี 2569’ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ

2. กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยให้อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัครจะต้องเป็นไฟล์ นามสกุล .png/ .jpeg/.jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ และตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่) และเมื่อยืนยันข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปพิมพ์ภายหลังก็ได้

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัคร และชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลหรือสมัครใหม่) หากมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ ได้แก่ คำนำหน้าชื่อการสะกดชื่อ และนามสกุล เท่านั้น) ขอให้แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือ ให้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลางหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :sanha.dnp.hr@gmail.com ภายในวันสุดท้ายของการชำระค่าสมัครสอบ คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ช่องทางส่งเอกสาร

จากนั้นนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยสามารถชำระได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. การชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย

ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

2. การชำระเงินทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ ‘จ่ายเงิน’ จากนั้นสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบกำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้

หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงรับสมัคร แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ โดยสามารถชำระเงินได้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถ เลือกชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใส่รหัส Company Code คือ 98357จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขชำระเงิน 10หลัก และ Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 400 บาท (ระบบจะทำการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นเงิน จำนวน 30 บาท) และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 10:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

