หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แถลงนักศึกษา รด. ขอเปลี่ยนวันไปเขาชนไก่ได้ จากวันที่ 8 ก.พ. รวมถึงแนะให้เลือกตั้งล่วงหน้า
จากกรณีที่ iLaw เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนชั้น ม.6 จำนวนมาก กรณีถูกกำหนดให้เดินทางไปเข้าค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ณ เขาชนไก่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวันออกเสียงประชามติ
พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่า หากผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการดำเนินการทางกฎหมาย ตนยินดีสนับสนุนการฟ้องคดีต่อศาล แม้จะไม่ได้รับทำคดีด้วยตนเอง แต่มีเครือข่ายที่พร้อมดำเนินการแทน เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของน้อง ๆ ม.6 ที่มีอายุถึงเกณฑ์เลือกตั้งแล้ว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ ว่า นักเรียน ม.6 ถูกบังคับเข้าค่าย รด. เขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ทําเสียสิทธิ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดตั้งกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ 4 ม.ค. ถึง 15 มี.ค.69 เพื่อทำการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 ส่วนกลาง และชั้นปีที่ 4-5 ทั่วประเทศ โดยจัดเป็นผลัดๆ ละ 3-7 วัน ตามแต่ละชั้นปี ชาย-หญิง
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 8 ก.พ.69 เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่มีสิทธิ เลือกตั้งทุกนายได้ไปใช้สิทธิตามกฎหมาย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โดยโรงเรียนรักษาดินแดน ได้แจ้งให้ สถานศึกษาที่เข้ารับการฝึกในห้วงตรงกับวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 ดำเนินการแจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) ส่วนนักศึกษาวิชาทหาร ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าและประสงค์ไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 สามารถขอเปลี่ยนไปฝึกในผลัดอื่นที่ไม่ตรงกับ วันเลือกตั้งได้ รวมถึงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะอำนวยความสะดวกปรับแผนการปฏิบัติ โดยประสานข้อมูล และวิธีปฏิบัติกับสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ใช้สิทธิอย่างครบถ้วน ทั้งนี้รวมถึงการฝึกของนักศึกษา
วิชาทหารในส่วนภูมิภาคด้วย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยึดถือนโยบายกองทัพบก สนับสนุนการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ ตามกฎหมาย ภายใต้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างไรก็ตามหากลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงประชามติได้ เนื่องจากกำหนดวันลงคะแนนเสียงประชามติแก้รัฐธรรมนูญเพียงวันเดียวคือ 8 ก.พ. 69
