สรุปขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต 1 ก.พ. 69
สรุปขั้นตอน เลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 2569 เตรียมเอกสารให้พร้อม ใช้แอป ThaiD ได้ พร้อมวิธีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิผ่านแอป “ทางรัฐ” ง่ายๆ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนลงคะแนน ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะจัดให้มีการลงคะแนนใน วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (ซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569) เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. สามารถเตรียมความพร้อมและใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง และเตรียมหลักฐานการแสดงตน ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
- บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร และไม่หมดอายุ
- หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐ (3 แอปพลิเคชัน) (1) ThaiD (2) DLT QR LICENCE (3) บัตรคนพิการ
ยื่นหลักฐานแสดงตน
- ยื่นหลักฐานแสดงตนแก่ กปน. และลงลายมือชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
- ลงลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
- ลงลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
- รับบัตรเลือกตั้ง ทั้ง 2 ประเภท พร้อมซองใส่บัตรเลือกตั้งเลือกตั้ง ซึ่ง กปน. ที่ได้ลงรายการจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งลงบนซองบัตรแล้ว และหลักฐานแสดงตนคืนจาก กปน.
เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง
- ทำเครื่องหมายกากบาท ลงคะแนนบนบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท และนำบัตรเลือกตั้งที่พับแล้ว ใส่ในซองใส่บัตรเลือกตั้งและปิดผนึกให้เรียบร้อย
- การตรวจสอบการลงรายการเกี่ยวกับ จังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้ง ที่เขียนบนซอง ใส่บัตรเลือกตั้งว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
- ให้ กปน. ตรวจสอบการลงรายการเกี่ยวกับจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้ง ที่เขียนบนซองใส่บัตรเลือกตั้งว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
- ให้ กปน. เซ็นชื่อกำกับบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง และปิดทับรอยต่อด้วยเทปกาวใส
หย่อนบัตรเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำซองใส่บัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ด้วยตนเอง
- บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีเขียว) เลือกคน ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแบบ แบ่งเขตเลือกตั้ง
- บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (สีชมพู) เลือกพรรค ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแบบ บัญชีรายชื่อ
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้อง กับการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล โดยสามารถใช้งานได้ ดังนี้
- ใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ และสถานที่ ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง / ออกเสียงประชามติ
- แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติได้ ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดังนี้
- แจ้งเหตุ สส. ระหว่าง วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569
- แจ้งเหตุ การออกเสียงประชามติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง และสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กพิกัด เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต นอกเขตเลือกตั้ง ลงคะแนนที่ไหนบ้าง
- สรุปวิธีเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต 2569 วันไหน บัตรหมดอายุ เข้าคูหาได้ไหม?
- เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: